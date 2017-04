Edificios industriales y obras de Moneo y Peña Ganchegui

El Colegio Oficial de Arquitectos propone incluir en el Grado C del Peppuc dos edificios industriales «exponentes del racionalismo de post-guerra»: las oficinas de Victorio Luzuriaga S.L. de Molinao y el de Coca-Cola Norbega S.A. de Errekalde. Y plantea al Ayuntamiento darle el Grado B al edificio de la Unión Farmacéutica (Portuetxe 41). También propone proteger tres centros de enseñanza, dos de ellos con el grado C (Colegio El Carmelo y la ikastola Zubiri Manteo) y uno con el grado B (Instituto Jakintza, en Escolta Real 12). Plantea proteger con el Grado B al edificio de la Cámara de Comercio (avenida de Tolosa 75) por ser «un magnífico ejemplo de arquitectura contemporánea mimado hasta el detalle por su autora Maite Apeztegia». Y aboga por incluir en el catálogo obras de Peña Ganchegui, como la plaza del Peine del Viento, y de Rafael Moneo: el Kursaal (se propone subir la protección del grado C al B), el edificio Urumea (calle Usandizaga 2, Ramón María Lilí 4 y Aguirre Miramón 2), diseñado junto a X. Unzurrunzaga, J. Marquet e I. Zulaica, y la iglesia Iesu de Riberas de Loiola.