Urkullu muestra su «preocupación» por el discurso de Felipe VI y Ortuzar ve a Cataluña «un poco más lejos» Iñigo Urkullu, lehendakari. / EFE Iriarte (EH Bildu) considera que el Rey «ha dinamitado cualquier posibilidad de diálogo con Cataluña» EL DIARIO VASCO Martes, 3 octubre 2017, 23:09

«Perplejidad, máxima decepción y preocupación». Son los términos en los que se ha referido el lehendakari Iñigo Urkullu al mensaje retransmitido en la noche de este martes por Felipe VI en el que ha abordado la situación en Cataluña y en el que ha llamado a las «legítimas instituciones del Estado» a «asegurar el orden constitucional» en esa comunidad autónoma tras el referéndum del domingo, allanando así el camino a la aplicación del artículo 155 por el que el Estado puede suspender la autonomía.

En un mensaje en las redes sociales, Urkullu ha mostrado su «Perplejidad total ante el discurso televisado de D. Felipe VI: máxima decepción y preocupación».

🔴 Perplejidad total ante el discurso televisado de D. Felipe VI: máxima decepción y preocupación. — Iñigo Urkullu (@iurkullu) 3 de octubre de 2017

No ha sido el único dirigente del PNV en valorar el discurso del monarca. Más duro ha sido el presidente de los jeltzales, Andoni Ortuzar. También en una serie de mensajes colgados en sus redes sociales, Ortuzar se ha mostrado convencido de que, tras la intervención de Felipe VI, Cataluña «está un poco más lejos».

El líder jeltzale, que se ha alineado desde antes del referéndum ilegal con el soberanismo catalán en apoyo de su celebración, ha expresado su «tremenda decepción» por el papel desempeñado por el Monarca, al que, según ha recordado, la Constitución reserva un papel de arbitraje, que, a su juicio, no ha ejercido. Ortuzar le ha reprochado que se dirigiera solo a los catalanes no independentistas, para garantizarles que no están solos, y no tuviera «ni una sola palabra, ni un solo mensaje para los millones de catalanes que quieren decidir su futuro». «¿Acaso ya no les consideran ciudadanos españoles? ¿No merecen siquiera una mínima reflexión del jefe del Estado, encargado del arbitraje constitucional?», ha lamentado Ortuzar, convencido de que los poderes del Estado «siguen sin querer ver el auténtico problema de Cataluña».

Tras lamentar también que el Rey no haya tenido «ni un solo gesto de simpatía» para los heridos en las cargas policiales del domingo, Ortuzar ha sugerido que el jefe del Estado no ha hecho sino acelerar la declaración unilateral de independencia y ha concluido que, tras su discurso de esta noche, Cataluña «está un poco más lejos».

EH Bildu denuncia el «tono bélico»

Desde EH Bildu, su portavoz en el Parlamento Vasco, Maddalen Iriarte, ha opinado que Felipe VI ha recurrido en su alocución a un «tono bélico» que sitúa al Rey «fuera de la ley». La dirigente abertzale ha señalado que la Constitución otorga al monarca «un papel de árbitro y no de parte» y en este sentido ha denunciado que en su discurso Felipe VI «ha dado barra libre al Gobierno para actuar contra el pueblo catalán». «Con su discurso, Felipe VI ha dinamitado cualquier posibilidad de diálogo con Cataluña», ha valorado.