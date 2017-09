El PNV se plantea no apoyar los Presupuestos si Rajoy se excede en Cataluña El Gobierno Vasco exhibe un mensaje más matizado y dice que no romperá la relación institucional con el Ejecutivo del PP JORGE SAINZ Martes, 12 septiembre 2017, 16:45

PNV y Gobierno Vasco han puesto sobre la mesa sus diferentes matices a la hora de abordar el tema de Cataluña. El portavoz parlamentario del PNV, Aitor Esteban, ha sido duro en su advertencia al Gobierno de Mariano Rajoy y le ha avisado esta mañana de que si responde de manera "exacerbada" al proceso soberanista en Catalunya, se "complicaría" la próxima negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2018, que el Consejo de Ministros pretende aprobar el próximo día 22. La posible aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspende la autonomía y la hipotética intervención de la Guardia Civil para requisar urnas han sobrevolado la mente de todos. Por su parte, Josu Erkoreka, el portavoz del Ejecutivo autonómico, que engloba a PNV y PSE-EE, ha asegurado este martes que no sería "lógico" que el Ejecutivo autonómico rompiera una relación de "colaboración imprescindible" con el Estado, a nivel institucional y administrativo, cuando la Generalitat no lo hace. El partido aprieta el discurso mientras el gabinete de Iñigo Urkullu mantiene un mensaje institucional y conciliador. Por su parte, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, se ha mostrado tranquilo con los peneuvistas. "No atisbo problemas en el horizonte con el PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado. El PNV está por cumplir la ley", ha zanjado.

Esteban ha señalado que "responder al tema de Catalunya rebasando determinadas líneas y niveles complicaría la relación que pudiéramos tener con el PP. Eso lo sabe todo el mundo y, para empezar, el Gobierno", ha manifestado a los periodistas antes de la reunión de la Junta de Portavoces en el Congreso. El PNV, según ha dicho, aún no ha mantenido contacto alguno ni tiene prevista ninguna reunión con el Ejecutivo a propósito del proyecto presupuestario. Preguntado en este punto que cuáles serían las líneas rojas que dificultarían la negociación de esas cuentas públicas, el nacionalista vasco se ha mostrado prudente. "Poco a poco. No vamos a adelantarnos a los acontecimientos. Vamos a ver cómo van las cosas, cómo se desarrolla todo y qué es lo que hace cada uno", ha respondido. En concreto, sobre si inhabilitar o suspender cargos sería un problema en esa futura negociación presupuestaria, el diputado vasco ha insistido en que hay que ir "paso a paso". "No quieran que haga de Rappel y empiece a dibujar en el vacío", ha zanjado. Esteban ha defendido que buscar una vía para que el pueblo de Catalunya pueda votar sobre su futuro, como mayoritariamente reclama, "siempre es positivo" y, de hecho, ha dicho que le gustaría que si así se intentara no sólo con esa comunidad sino también con Euskadi si sus ciudadanos también lo demandasen. "Debería ser algo natural", ha comentado.

Por su parte, Erkoreka ha subrayado no obstante que la relación interadministrativa y de colaboración entre ejecutivos es "absolutamente indispensable" para la prestación de servicios públicos, para dar respuesta a las demandas de la ciudadanía y mantener "infinidad" de proyectos. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de los martes, el portavoz del Ejecutivo autonómico ha añadido que en este momento de "gran conflictividad y enfrentamiento" entre el Gobierno central y la Generalitat están en marcha "cientos de iniciativas de colaboración" para dar respuesta a "otras tantas necesidades de la ciudadanía y aspiraciones de la sociedad catalana". "No es lógico que el Gobierno Vasco vaya a romper una relación de colaboración imprescindible para dar respuesta a la ciudadanía cuando la propia Generalitat, que es la más directamente afectada por la situación conflictiva, no lo hace", ha resumido Erkoreka, quien ha matizado que la "colaboración administrativa entre Ejecutivos se ha de mantener". Preguntado por la suspensión de forma cautelar de la ley de transitoriedad catalana por el Tribunal Constitucional, Erkoreka ha vuelto a insistir en que el Gobierno Vasco ha mostrado su "lejanía con las medias traumático-jurídicas" en el proceso catalán y la "poca complacencia" con las "soluciones judicializadas". También ha asegurado que el Gobierno Vasco "no tiene ninguna posición oficial sobre el referéndum de Cataluña", después de que el líder del PNV, Andoni Ortuzar, señalara ayer en la Diada que apoyaba la consulta del 1 de octubre.

El portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, no cree que el tema de Cataluña pueda ser un problema en la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2018 con el PNV ya que los nacionalistas vascos están por cumplir la Ley. "(Carles) Puigdemont piensa que cuando la Ley no le gusta no está para cumplirla y que sólo deben cumplirse las que le gustan a él. Un principio de totalitarismo y el PNV no está ahí. No atisbo problemas en el horizonte con el PNV sobre los Presupuestos Generales del Estado", ha afirmado en rueda de prensa en el Congreso.

Hernando ha incidido en que el PP ha mantenido un diálogo "permanente" con el PNV para sacar adelante el techo de gasto de 2018 y ha aseverado que "seguimos negociando".