«Sortu siempre pide implicación, pero no se moja ni en la ducha»

Ha escrito una carta a los presos de ETA en la que se compromete a trabajar contra el alejamiento. ¿El PNV puede influir para cambiar la política penitenciaria?

El PNV va a hacer todo lo que esté en su mano, pero los que piden implicación también tienen que implicarse. Los reclusos de ETA han estado muchos años doblemente presos: en las cárceles del Estado y de su organización, que no les dejaba acceder a beneficios. Si no cambia eso, es muy difícil que los demás podamos ayudarles. También la izquierda abertzale podría ayudarles más. En Sortu son unos hachas pidiendo implicación a los demás, pero ellos no se mojan ni en la ducha. Nosotros ya nos estamos implicando, el Gobierno Vasco ha hecho propuestas... Creo también que en Madrid se empiezan a dar las condiciones para hablar de este tema de una forma más desdramatizada. Ahí podemos hacer un papel de concienciación, hay que crear un clima para que esto vaya avanzado. En esta legislatura deberían darse pasos para otra política penitenciaria.

El Gobierno insiste en que la disolución de ETA permitiría acabar con el alejamiento. ¿Cree que podría darse en los próximos meses?

Nos gustaría que la disolución de ETA se confirmara hoy mismo, pero tampoco es bueno que esto parezca una carrera en la que siempre se ponen nuevas condiciones. En el tema de la política penitenciaria, la disolución es un tema formal, porque hablamos de derechos personales.

Usted también ha pedido una autocrítica a los reclusos.

ETA debe reconocer que ha causado un daño injusto. Da la sensación de que piensan que si lo dicen se interpretará como una enmienda a la totalidad a 50 años de una lucha que ellos entienden épica. Pero es que tú, objetivamente, has generado un daño injusto, y lo tienes que reconocer. Es un tema personal y no se pueden esconder en el colectivo.

Sortu respondió que la autocrítica hay que hacerla por parte de todos y acusó al PNV de haber impulsado la dispersión junto al PSOE.

Yo autocrítica hago todas las mañanas, pero ¿todas las autocríticas deben ser iguales? ¿Es lo mismo lo que pudo hacer un partido democrático que el que pegó los tiros? Sobre el tema de la dispersión, todavía no nos han demostrado ni una sola decisión institucional del PNV en la que haya estado implicado en el alejamiento. Esa acusación no es verdad, siempre hemos estado en contra del alejamiento.