Obama admite haber «subestimado» el impacto de la injerencia rusa en las elecciones

Del humorista George Carlin en referencia a la guerra del golfo:





"Nos gusta la guerra (ironicamente). Nos gusta la guerra porque somos buenos en eso. Somos buenos porque practicamos mucho. Este pais apenas tiene 200 años y ya hemos tenido 10 guerras importantes. De media tenemos una guerra cada 20 años, asi que somos buenos en ello. Y eso es bueno, porque no somos buenos en ninguna otra cosa hoy en dia. No podemos hacer coches decentes, no podemos fabricar una tele, no podemos fabricar unidades de VHS, no podemos dar buena atencion sanitaria a los viejos, no podemos educar a los jovenes... pero podemos bombardear tu pais!!!"





https://www.youtube.com/watch?v=G91892EuhyU