Las monjas Carmelitas de Hondarribia apoyan a la víctima de 'La Manada': «Hermana, yo sí te creo» La religiosas, de clausura, publican una nota en Facebook en la que rechazan que las mujeres puedan ser juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por exigir ser libres EL DIARIO VASCO Viernes, 27 abril 2018, 14:17

La indignación social por el fallo de la Audiencia de Navarra sobre el caso de 'La Manada' ha llegado hasta sectores que muy pocas veces muestran su opinión en público. Es el caso de las Hermanas Carmelitas de Hondarribia. Han publicado una nota en su cuenta de Facebook que ha sorprendido en las redes sociales. Este es el texto:

'Nosotras vivimos en clausura, llevamos un hábito casi hasta los tobillos, no salimos de noche (más que a urgencias), no vamos a fiestas, no ingerimos alcohol y hemos hecho votos de castidad. Es una opción que no nos hace mejores ni peores que nadie, aunque paradójicamente nos haga más libres y felices que a muchas. Y porque es una opción LIBRE, defenderemos con todos los medios a nuestro alcance (este es uno) el derecho de todas las mujeres a hacer LIBREMENTE lo contrario sin que sean juzgadas, violadas, amedrentadas, asesinadas o humilladas por ello. HERMANA, YO SÍ TE CREO«.