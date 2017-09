Gipuzkoa duplica su cifra de centenarios

Florentino Alonso (102 años, Burgos)

Florentino Alonso tiene 102 años y vive desde hace más de una década en el centro Lamourous de Ategorrieta. Al presentarse lo hace a la antigua, de manera elegante: «tanto gusto». Es de Burgos. «Yo tengo mucha historia, pero la memoria me empieza a patinar un poco», dice con resignación. «Al cabo me acuerdo», dice este centenario que lleva sus últimos 12 años en la misma habitación del centro. «Al principio me hacía hasta la cama, me tendrían que dar un incentivo porque no doy nada de trabajo», salta gracioso. Florentino llegó a Lamourous una vez que se quedó viudo. «Me mató que se muriera mi mujer», reconoce antes de lanzar un chasquido con la lengua. Ella estuvo 6 meses ingresada en San Juan de Dios antes de fallecer y, «en todo ese tiempo», no faltó a su lado ni un solo día. «Me iba andando desde Gros, donde vivía, desde el punto de la mañana hasta la noche». Florentino y su mujer no tuvieron hijos. «Tengo sobrinos en Renteria y suelen venir a menudo». Él reconoce no ser «un tío espabilado» pero sí muy trabajador «y eso es lo que me ha valido». Estuvo empleado en un almacén textil de la calle Zabaleta. «Una vez que saltó la guerra me vine para acá», recuerda, y «ahora no puedo ni saltar de la cama», dice con gracia y excesiva humildad, pese a estar bien en todos los sentidos. «Uno ya tiene sus dificultades, ‘cagüendiez’, con lo que yo he sido», se arranca con genio. «La vida trae consigo unos trastornos y el secreto está en tirar ‘palante’ con genio», recomienda. «Pero el genio bien aprovechado, eh?», incide. «El hombre ha cambiado completamente. Antes era más noble, ahora hay más falsedad», concluye.