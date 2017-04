Gipuzkoa encara su mayor expansión hotelera con más de 2.000 plazas nuevas

La realidad hotelera de Gipuzkoa dará un vuelco en los próximos dos años. El territorio se adapta al boom turístico y se prepara para la apertura de más de dos mil nuevas plazas fundamentalmente en la capital, pero también en las distintas comarcas, que requerirán de un nuevo plan de actuación, de distribución de los flujos y de reactivación del turismo en los meses más vagos en los que la ocupación parece que tiene su tope en el 40%.

«Nuevo escenario, nuevo reto», confiesa Paul Liceaga, director de asociaciones sectoriales de Adegi. Durante unos años, la apertura de hoteles se frenó, mientras que las pensiones continuaron inaugurándose en distintos puntos y de forma continuada. Pero a partir de 2015 y hasta 2018 el número de plazas se va a incrementar más de un 30% en la capital guipuzcoana por la llegada de nuevos hoteles, pasando de 5.200 camas a unas 7.200. «No me gusta prejuzgar. No es una situación mejor, pero tampoco peor. Ahora bien, no se puede caer en la tentación de utilizar la misma receta ante un escenario que en absoluto es el mismo», apunta.

Previsión hotelera 2.300 camas más habrá en Gipuzkoa en dos años. De ellas, 2.200 estarán en San Sebastián, más de mil habitaciones

22 hoteles nuevos se abrirán de aquí a 2019. Veinte en Donostia y dos en el resto del territorio

Terminado o en construcción Calle Mari.Hotel de 17 habitaciones con viviendas independientes arriba. Obra terminada. Junto a Policlínica. Hotel-residencia Cliving. 4 estrellas. 73 habitaciones. En construcción. Calle Ronda, 3. Hotel Arrizul. 4 estrellas. 46 habitaciones. Abierto hace seis meses, pero sin autorización ni concesión de 1º utilización. Plaza Lasala (Sade). Hotel de 4 estrellas. 69 habitaciones. Con licencia de derribo y construcción concedida. En construcción. Paseo de Heriz. Albergue de 150 camas. Ya en funcionamiento. Siervas de María de la calle San Martín. Grupo Zenit. Hotel cuatro estrellas y 81 habitaciones. Plaza Gipuzkoa, 11. Hotel de 4 estrellas. 33 habitaciones. En construcción. Akelarre (Subijana). Hotel de 23 habitaciones. En construcción. Hondarribia. Hotel Villa Magalean, de 4 estrellas, frente al hotel Río Bidasoa. Tolosa. Hotel en plaza Euskal Herria, dos estrellas y 19 habitaciones.

Pendiente de obra Aldunaene. Hotel Arrizul. 14 habitaciones. Tabakalera. Hotel de 4 estrellas y 43 habitaciones. San Bartolomé, 13 y 15. Dos edificios se convertirán en un hotel de dos estrellas y 34 habitaciones. Sin empezar. Reparadoras. Además del albergue, se solicitó la ampliación del edificio para hacer un hotel. Convento San Bartolomé. Hotel de cuatro estrellas. 122 habitaciones. Han solicitado licencia y está en fase de tramitación. Calle Matia, 18. Albergue de 14 habitaciones y 86 usuarios. No han empezado. Camino Errotazahar, 142. Hotel en Ibaeta-Añorga de 12 habitaciones. Sin informar. Camino Portuetxe, 35. Hotel de 4 estrellas. 151 habitaciones. Pendiente de documentación. Jai Alai, 4.Hotel de 3 estrellas. 16 habitaciones. En tramitación. Calle Mayor, 18. Hotel de 4 estrellas para 29 habitaciones. En tramitación. Calle Zubieta, 26. Proyecto promovido por el Hotel Londres para construir hotel de 4 estrellas. Calle Amara, 26. Hotel de 4 estrellas y 100 habitaciones.

Posibles proyectos hoteleros aún sin especificar Torre Satrústegui. Paseo Miraconcha. Villa Fontalba. Paseo de Francia, 4. Segundo edificio del paseo. Miracruz, 36. El edificio que se quemó hace años. Calle Zubieta, 2. Illunbe. Tras la venta del complejo, los nuevos adjudicatarios presentaron el proyecto con la posible integración de un hotel en las instalaciones.

Así, en San Sebastián un total de 20 hoteles de tres y cuatro estrellas están en marcha. Proyectos como el previsto en el camino de Portuetxe con unas 151 habitaciones, las otras cien planteadas en el hotel que se levantará en la antigua residencia de la Policía Nacional en Amara o las 81 de las Siervas de María, donde la cadena Zenit inaugurará otro hotel, son algunas de las apuestas de mayor volumen.

Además, la distribución de las nuevas aperturas por distintos barrios relaja en cierto modo al Ayuntamiento donostiarra, que ve cómo al menos las licencias concedidas no se desarrollarán exclusivamente en el entorno más turístico, sino que «abarcarán otros barrios de la ciudad», apunta el delegado municipal de Turismo, Ernesto Gasco, que enumera barrios como Miramón, Igeldo, Egia, Amara o el Antiguo. «Esto ayuda a dispersar a los visitantes», aunque el Centro de la ciudad -desde la plaza Gipuzkoa hasta Miraconcha- vaya a albergar cerca de una decena de ellos, congregados en lo que se conoce como el antiguo barrio San Martín, en torno al Palacio de Justicia.

Así, se están consiguiendo «extender los beneficios del sector a otras zonas a través de hoteles de medianas dimensiones que oscilan entre las 14 habitaciones y las 151», señala al tiempo que hace hincapié en que por mucho que en número sean cuantiosos, el volumen real «no es tan abundante respecto a las plazas». A las dos decenas de licencias concedidas habría que sumar el interrogante sobre otros cinco proyectos en edificios donostiarras de los que poco se sabe, como son las iniciativas de la Torre Satrústegui, Villa Fontalba en el paseo de Miraconcha, el paseo de Francia 4, la calle Miracruz 36, la calle Zubieta 2 o el hotel previsto en la reforma integral de Illunbe.

Más aperturas

En el resto del territorio hay prevista la construcción de al menos dos hoteles, según informa el Departamento de Turismo de la Diputación Foral. Uno de cuatro estrellas en Hondarribia, frente al río Bidasoa, que bajo el nombre Villa Magalean albergará entre quince y veinte habitaciones, y un segundo hotel en Tolosa, en la plaza Euskal Herria, de dos estrellas, 19 habitaciones y 52 plazas.

Durante años se generalizó un comentario crítico que denunciaba que el número de hoteles no respondía a la demanda existente de turistas. Ya entonces, cuando la percepción que tenía la ciudadanía era de un número escaso de camas, lo cierto es que la capital guipuzcoana estaba situada en la lista estatal, en la posición número 13 de habitantes por número de plazas. Ahora, con la entrega de licencias para la construcción de 20 hoteles en los próximos dos años, Donostia ha subido tres puestos y alcanza la décima posición.

datos Las plazas de los pisos turísticos superarían las 7.000 Pese al boom hotelero, el sector seguirá teniendo que competir con la oferta de los pisos turísticos. Los cerca de 1.700 apartamentos que se calcula que hay en Gipuzkoa ofrecerían un total de 7.000 plazas, ya que los estudios adjudican cuatro por piso. Durante estos días, Hacienda ha remitido una notificación a 600 guipuzcoanos por no declarar el rendimiento económico derivado del piso turístico que gestionan. Dicha notificación les invita a tributar los beneficios obtenidos en 2016 en la actual campaña de la Renta y pese a que las cartas solo sean para casos detectados durante el pasado año, el fisco trabaja en destapar un número mayor de fraudes en ejercicios precedentes

Aquella percepción de falta de plazas se ha reconvertido ahora en un hartazgo, en ocasiones desmedido, por un «excesivo» flujo de turistas. Para frenar ese baile de sensaciones, Liceaga advierte, con cierto pragmatismo, de que es conveniente que se asuma de una vez por todas «que buena parte del territorio vive del turismo, una cuestión que no es en absoluto novedosa, ya que viene de principios de siglo XX».

Una vez superada la fase de la aceptación, apuesta por un ejercicio responsable y que busque la calidad. «Tenemos la mejor playa del mundo, pero no podemos ir solo a por un público que busque sol y playa. Tenemos la mejor gastronomía del mundo, pero tampoco podemos ir a por un público que solo busque un turismo gastronómico. Es recomendable perseguir propuestas que mezclen, y mercados que valoren esa mezcla. El precio será la consecuencia de todo eso». En esa adaptación a nuevos retos, el sector hotelero se adecua a las distintas exigencias del turista extranjero en función del país de procedencia, pero también a la oferta de viviendas de uso turístico. «La hostelería guipuzcoana ha hecho un ejercicio responsable de identificar aquellos pisos que sí complementan la oferta global, pero en ningún caso tienen cabida los que bajo la disculpa de una interpretación sesgada de la economía colaborativa, bajan los precios sin cumplir con los impuestos y perjudican a las empresas y al propio usuario», defiende con rotundidad.