La violación denunciada se cometió en la habitación que tiene alquilada el acusado

Ha pasado su segunda noche en los calabozos de la comisaría de Tolosa. Hoy será puesto a disposición judicial. Tiene veinte años y sobre él recae una grave imputación, la de ser el autor de la agresión sexual cometida la madrugada del domingo sobre una menor de 16 años en Tolosa, con la que fue a la habitación en la que vive.

El joven, de nacionalidad hondureña, fue detenido en torno a las diez de la noche del domingo por miembros de la comisaría de la Policía vasca de la localidad. En el momento del arresto, los agentes procedieron a leer sus derechos y le informaron de que quedaba detenido como presunto autor de un delito contra la libertad sexual. Seguidamente, el sospechoso fue conducido a las dependencias policiales donde se instruyen las diligencias.

Los hechos tuvieron lugar de madrugada, durante la celebración del Sábado de Caldereros, una fiesta que viene a ser el preámbulo de los carnavales que comenzarán pasado mañana en la villa tolosarra.

Al parecer, durante la fiesta, víctima y agresor, que se conocían de vista, ya que ambos residen en Tolosa, llegaron a intimar.

Fuentes jurídicas consultadas y vecinos de la localidad precisaron que, entrada la madrugada, ambos se dirigieron a una vivienda, residencia habitual del varón, donde tendría una habitación alquilada. Fue en ese espacio, según las citadas fuentes, donde se habría consumado el delito sexual.

Horas después, la Ertzaintza recibió la denuncia y activó el protocolo habitual en estos casos. Como es habitual, la víctima fue reconocida por un médico forense del Instituto de Medicina Legal de Gipuzkoa. Asimismo, la menor prestó declaración en presencia de sus progenitores.

Las circunstancias del caso

Agentes de la Ertzaintza tratan de determinar en qué circunstancias se perpetraron los hechos. Con este propósito, los policías adscritos al caso han logrado recabar en las últimas horas una amplia información en el entorno de amigos y amigas con los que la víctima y el acusado coincidieron durante la noche del sábado y madrugada del domingo.

En ese sentido, vecinos de la localidad confirmaron que la menor se encontraba afectada por el consumo de bebidas alcohólicas. Igualmente, manifestaron que el varón también había ingerido alcohol.

El acusado será puesto en el transcurso de la jornada de hoy a disposición del Juzgado de Guardia de Tolosa, donde nuevamente se le tomará declaración. Posteriormente, a la vista de las pruebas que hayan podido ser reunidas, las partes, -Fiscalía, acusación particular si la hubiera y defensa- deberán decidir si solicitan o no el ingreso en prisión del investigado. La decisión final será de la titular del juzgado. En este tipo de situaciones, el testimonio de la víctima es capital para sustentar una acusación, siempre y cuando resulte coherente y no incurra en contradicciones.

Ayer por la tarde, la menor elevó a una red social un mensaje en el que mostraba su agradecimiento por las muestras de apoyo que había recibido.

Mayor control en carnavales

Los hechos investigados desencadenaron una cascada de reacciones de condena. El Instituto Vasco de la Mujer emplazó a «respetar» a las mujeres durante los carnavales. «La fiesta no justifica que no se respeten la decisión y los derechos de las mujeres» y que «'no es no' en todas las situaciones», dijo Izaskun Landaida, quien precisó que «ni el alcohol ni la fiesta en sí misma ni siquiera una relación consentida en un inicio son excusa para que no se respete»

Por su parte, el Consejo de la Juventud de Euskadi expresó su compromiso con la construcción de una juventud en la que «la igualdad entre mujeres y hombres sea esencial y transversal». Considera «inadmisible que aún se dé en la juventud la tan grave y dura realidad de la violencia machista y pide, en primer lugar, que se haga justicia».

El PSE-EE de Tolosa también condenó la agresión y pidió al Ayuntamiento que «eleve la seguridad» durante los carnavales para evitar «violaciones y abusos sexuales». El portavoz socialista Cristian Fernández recordó que hace dos años también hubo una agresión sexual durante la celebración de estas mismas fiestas.