Impulso a la vocación del pastoreo

Con masiva afluencia de público y un sol radiante que saludaba a los asistentes desde la cima del Txindoki, se celebró ayer en Zaldibia un acto organizado por los ganaderos de Aralar. El acto central lo constituía la charla-coloquio que tuvo lugar en el frontón Beti Alai, a cargo de los siguientes ponentes: Josu Oiarzabal, pastor de Enirio-Aralar; Aritz Ganboa, pastor de la zona navarra de Aralar; Panpi Saite Marie, coordinador de ELB; Garikoitz Nazabal, presidente de EHNE e Iñaki Goenaga, presidente de ENBA.

Todos ellos coincidieron en afirmar que el monte no es de los ganaderos en exclusiva pero su presencia es imprescindible para conservar la naturaleza, el paisaje, los terrenos limpios tanto para su posterior explotación en forma de pastos como para ocio y recreo. Los ganaderos abogan por la sostenibilidad de Aralar mientras defienden el aprovechamiento de los avances tecnológicos en las instalaciones que tienen que ver con la propia explotación y la mejora en caminos y accesos. «Hay que favorecer por todos los medios que los que por vacación se dedican a este menester puedan disfrutar de una vida en dignidad igual a la que pueden disponer los que trabajan en la fábrica», concluyeron.

Apuntaba Panpi Sainte Marie, que la actividad agrícola no pasa por los mejores momentos en Iparralde. En estos diez últimos años se han perdido explotaciones, bajando de 6.000 a 5.000. Incidía en varios aspectos. Uno de ellos es la clara diferenciación entre la costa y el interior. Son como dos mundos diferentes y lejanos entre sí, lo que ti ene repercusiones para la economía y el comercio.

En lo que se refiere al mercado, Iparralde no tiene consumidores suficientes en el entorno mismo de su lugar de explotación ganadera y tienen que salir muy lejos para vender sus productos; en algunos casos hasta Burdeos. Cosa que, según Josu Oiarzabal, no sucede con los pastores de Aralar que agotan prácticamente toda su producción en una área cercana. Sostuvieron los intervinientes que hay que mimar el producto autóctono y no dejarse llevar por las corrientes americanas que tienen una visión diferente de la alimentación.

Aritz Ganboa subrayó la necesidad de un primer sector potente. «Es obvio que necesitamos maestras, arquitectos, médicos, etc., pero no es menos claro que tenemos que comer tres veces al día y eso supone mucho en todos órdenes de la vida: salud, economía, bienestar social...». Cree que no se les ha dado la debida importancia a la agricultura y al pastoreo familiar. «Se han tomado como algo lúdico o folklórico. Está bien para organizar ferias y encuentros, pero se presta poca atención a la propia actividad ganadera o agrícola».

Más conciencia social

Hizo hincapié en que hay tierras para cultivar y gente que quiera cultivarlas. Cree que ambas cosas están un tanto descuidadas, poniendo casi siempre los intereses urbanísticos por encima de los intereses de la producción agropecuaria. En este momento parece que hay bastantes jóvenes que han optado por vivir del campo, pero «sin ayuda administrativa y conciencia social es muy difícil llevarlo adelante».

Inaki Goenaga, Presidente de ENBA, indicó que el discurso que tenemos es muy favorable a los pastores y ganaderos pero que en el día a día eso tiene poco reflejo. «Para mucha gente son personas que quedan ahí muy lejos y no tienen ligazón con la sociedad». Garikoitz Nazabal, Presiente de EHNE, habló de tomar conciencia sobre la importancia que tiene el sector, gestionado a pequeña escala, y asimismo ser conscientes del control de la propia producción. Habló de la gestación de un proyecto en Soria, con 20.000 vacas lecheras. No dudó en calificarlo de «modelo americano» de «barbaridad».