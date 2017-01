Clara Campoamor pide una condena en los tribunales de Justicia

La Asociación Clara Campoamor ha pedido que haya una condena también por los tribunales de Justicia contra el exvicario general de Gipuzkoa, Juan Kruz Mendizabal, después de que la Iglesia haya dictado contra él sentencia condenatoria por abusar sexualmente de dos menores durante los años 2001 y 2005. En declaraciones a Europa Press, la presidenta de la Asociación, Blanca Estrella Ruiz, señala que, aunque algún caso puede estar prescrito, es posible que otros no, y ha emplazado a la Justicia a emprender de inmediato acciones contra el sacerdote. Ruiz considera que el hecho de que la Iglesia haya condenado al exvicario de Gipuzkoa significa que «ya hay una causa de agresión a menores», pero cree que no es suficiente y que también tiene que haber condena por parte de los tribunales, tras realizar las diligencias oportunas. Además, sostiene que «pueden surgir más casos», de menores sometidos a abusos por Mendizabal y afirma que hay «que tener claro que ni un delito contra la infancia en Euskadi tiene que quedar sin esclarecer». «La Justicia no pueda mirar para otro lado», apunta la portavoz.