«Fernando Alonso en casa es muy dulce» La modelo ha amadrinado en Murcia una tienda de Rosa Clará. / R. C. Novia del piloto asturiano y 'ex' de Valentino Rossi, Linda Morselli declara haber encontrado «al hombre con el que quiero formar una familia» ARANTZA FURUNDARENA Sábado, 20 enero 2018, 00:20

El miércoles Linda Morselli colgó en su Instagram una foto de la catedral de Murcia. El jueves actuó como madrina de honor en la inauguración de la nueva tienda de Rosa Clará en esa «maravillosa ciudad». Rosá Clará es una prestigiosa diseñadora de moda nupcial. Linda es una italiana «muy tradicional en el tema del matrimonio». Así que puestos a elucubrar (catedral, trajes de novia) podría concluirse que la actual pareja de Fernando Alonso, tal vez de un modo inconsciente, está soñando con pasar por el altar. «Casarme y tener hijos entra en mis planes, aunque quizá no a corto plazo», declaró Linda el jueves a este periódico. Y luego añadió que en Alonso ha encontrado «definitivamente al hombre con el que quiero formar una familia». Así que blanco y en botella...

Morena de ojos color miel, esbelta (es más alta que el piloto), natural de Milán y ex 'Miss Elegancia de Lombardía', esta modelo de 29 años recién cumplidos atesora además una virtud que su novio valora enormemente: la discreción. «Yo también soy muy reservada -asegura-, es algo que los dos tenemos en común». No es fácil arrancarle una confesión a la simpática pero hermética Morselli, que se define como una persona muy romántica que ha idealizado el amor «desde niña» y muy clásica a la hora de formalizar una relación. «Tiene que ser el hombre el que me pida matrimonio -dice-. Yo nunca tomaría la iniciativa». Su vestido de novia se lo imagina «blanco, de estilo medieval y con un velo muy largo».

Pese a lo que pueda parecer, esta chica tan tradicional no se encontraba recluida en su casa haciendo calceta... A los 18 años se presentó al concurso de Miss Italia y desde entonces trabaja como maniquí. Además, llegó a ser una de las azafatas que sujetaban el paraguas del equipo Ducati y eso le permitió conocer al motorista Valentino Rossi, con el que mantuvo un noviazgo de nueve años.

El doble campeón de Fórmula 1 le cede a veces el volante porque «se fía de mí como conductora»

- ¿Le gustan los hombres que ponen en riesgo su vida?

- Para nada. Yo amo a la persona por cómo es, no por su trabajo. Por supuesto, me gusta su profesión y la respeto. Pero el que alguien corra a gran velocidad y se arriesgue no lo convierte para mí en un hombre más atractivo.

La respuesta de Morselli sorprende. Más aún cuando confiesa que a ella personalmente no le gusta el riesgo «en absoluto» y que la velocidad incluso le provoca «un poco de miedo y angustia». Por suerte, según explica, Fernando Alonso es un conductor muy tranquilo y prudente fuera del circuito. Además, no siempre conduce él. Alonso le cede a veces el volante a su novia «porque se fía de mí como conductora. Tenemos los dos una gran complicidad».

Si algo destaca en Alonso es su fuerte carácter. Un genio que se intensifica cuando las cosas se tuercen, algo que en los últimos tiempos le ha ocurrido bastante a menudo. A la espera de conocer el nuevo McLaren con el que el piloto se propone reconquistar su trono en la Fórmula 1, su novia explica que en la vida diaria «Fernando no tiene en absoluto mal genio. Todo lo contrario. En casa es una persona muy dulce. Y yo estoy feliz de acompañarlo y apoyarlo en cualquier circunstancia». Los que siguen al piloto opinan que su trato es más cercano y cordial desde que está con Morselli. «Somos muy felices y eso se transmite», alega ella.

Flechazo con Asturias

La italiana no solo ha sentido un flechazo por Alonso sino también hacia la Asturias natal del piloto. «Me encanta su costa, su clima... No hace falta irse al otro lado del mundo para encontrar la auténtica belleza». Juntos han navegado en el barco de Briatore y (lo más sorprendente) han visitado la casa de la cantante canaria Raquel del Rosario, que estuvo casada con el piloto desde 2007 a 2011. Fernando nunca ha ocultado su excelente relación con Raquel. Y Morselli no solo lo entiende sino que ella misma ha presumido alguna vez de llevarse muy bien con sus 'ex'.

Amante de los animales, fan de Brad Pitt y entusiasta «de la tortilla de patata y el buen jamón», Linda Morselli, que además cursa interpretación para aprender «a desenvolverme en público», recibió 2018 junto a su novio en las playas de Miami. Al año nuevo le pide «mucha felicidad y que se cumplan todos mis sueños». Si entre ellos figura una boda con el piloto es algo que prefiere no desvelar... «Yo de momento no afirmo nada», dice riendo.