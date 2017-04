Faes Farma compra una empresa de alimentación animal

Faes Farma, la única farmacéutica entre las once empresas de Euskadi que cotizan en Bolsa, anunció ayer la compra del 100% de la compañía de nutrición animal Initial Technical Foods (ITF), con sede en Huesca. La adquisición, cuyo coste no se dio a conocer, pretende potenciar el posicionamiento del grupo vasco en el sector porcino. No en vano, la firma ya cuenta en Álava con la planta de Ingaso Farm, por la que pagó 20,25 millones en 2007, que es líder mundial y está especializada en la alimentación de lechones, al igual que ITF. La operación, notificada el pasado viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), se reflejó ayer sobre el parqué en un incremento del 2,5% en el precio de las acciones. Cada título de Faes Farma se situaba en los 3,20 euros en su apertura y acabó en los 3,285 euros, un nivel que sitúa la capitalización total en 1,8 millones de euros.