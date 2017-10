Mikel Alonso: «Mi cabeza ya está pensando en la próxima temporada»

Mikel Alonso pasará a profesionales en 2018 sin cambiar de equipo. El urnietarra, de 21 años, será uno de los ciclistas que dé el salto junto a la Fundación Euskadi a la categoría Continental. Será el segundo guipuzcoano de la formación, junto al lazkaotarra Iker Azkarate. Alonso ha completado una excelente temporada de aficionados, en la que se ha sido el ganador del Lehendakari Txapelketa y de tres carreras, y espera ilusionado esta nueva etapa de su trayectoria deportiva.

- Llega al campo profesional con solo 20 años. ¿Ya se ha hecho a la idea?

- Estaba un poco nervioso a final de temporada porque siempre piensas en poder tener la oportunidad de pasar a profesionales. Me llamó Mikel Landa, también Jorge Azanza, con quien ya tenía relación en el equipo, para decirme que contaban conmigo.

- ¿Le llamó Landa en persona?

- Sí. Me hizo ilusión que un ciclista al que tienes como referente te llame y te dé la oportunidad.

- ¿Qué le explicó del proyecto de la Fundación Euskadi para su estreno como equipo Continental?

- Por ahora no hemos hablado nada del programa de carreras. Hablamos de mi incorporación al equipo, de que contaban conmigo para correr en la categoría Continental, pero del calendario aún no. Todavía no sé dónde correremos.

- En todo caso, confirmado su futuro, estará pasando una vacaciones tranquilas...

- Es verdad. Ahora, después de una temporada intensa, tengo un mes de vacaciones para recuperar y poder hacer otros planes que a lo largo del año no son posibles. Empezaré a entrenar a finales de este mes o principios de noviembre, pensando ya en la próxima temporada.

- ¿Ya se va imaginando cómo será el año que viene?

- Sí, mi cabeza ya está pensando en la próxima temporada. La verdad es que pienso bastante en ello,

- ¿Cómo se lo imagina?

- Me tocará aprender y asimilar el salto de categoría. Supongo que mi labor será trabajar y dar mi nivel.

- ¿Tenía confianza en poder dar el salto este año?

- Sabía que había hecho una temporada bastante buena, pero también era consciente de que mucha gente se merecía dar el salto y nunca sabes si vas a ser tú. Pensaba que podía merecer esa oportunidad, pero he mantenido siempre los pies en el suelo porque soy consciente de las dificultades. Afortunadamente, me ha llegado la oportunidad. Creo que es un premio por la temporada realizada, al trabajo de todo el año, y ahora me toca a mí aprovecharlo.

- ¿Dar el salto sin cambiar de maillot aporta seguridad?

- Conocer el equipo por dentro debería de ser una ventaja, aunque sé que paso a una categoría muy difícil y el cambio será grande. Me parece una mejor oportunidad que tener que emigrar a un equipo extranjero.

- ¿Qué es lo que destaca de su equipo?

- Lo que más me gusta es conocer la estructura y a los compañeros. Y que sea un equipo vasco que ofrece una salida a los ciclistas de casa. Que trabaja muy bien con la cantera. Eso es ilusionante.