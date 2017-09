Y había gente que gritaba 'Gora Arnold!' El actor protagonizó una multitudinaria 'alfombra roja' en el Victoria Eugenia. En la imagen firma su retrato a petición de una fan ante la emoción de otra aficionada. / LOBO ALTUNA El actor provoca pasiones y se da todo un homenaje «de comida vasca», a mediodía y por la noche. Darín llegó con familia para recoger hoy el premio MITXEL EZQUIAGA Martes, 26 septiembre 2017, 10:23

Ahora que hemos aprendido a escribir bien 'Schwarzenegger' tenemos que alargar aún más el palabro, porque Donostia vive la Schwarzeneggermanía. El actor se dio un baño de masas en todas sus apariciones públicas, y eso que venía solo como 'narrador' de la película marina del hijo de Cousteau. El tipo duro se mostró como un personaje afable: más parecía un político en campaña que una estrella acostumbrada a dar mamporros.

Hasta la vista, baby

Un avión privado le trajo de Barcelona hasta el aeropuerto de Biarritz y pasadas las once de la mañana su llegada al hotel María Cristina marcó el primer momentazo popular: hasta se cortó el tráfico para que los aficionados pudieran acercarse al actor, que empleó un buen rato en saludar a los concentrados. «Gora Arnold!», gritó alguien en agradecimiento a su amabilidad.

El menú de 'Schwarze': pochas, txangurro, chipirones, merluza y chuleta, con vino gallego

Las escenas se reprodujeron en el photocall y en la alfombra roja antes del pase del Victoria Eugenia. La Schwarzeneggermanía provocó incluso aplausos en su rueda de prensa. Y eso que él solo hablaba de su película, y del mar, y del medio ambiente. No quería dar titulares sobre Trump, por ejemplo, que taparan la promoción de su filme.

El austriaco/americano tuvo que escuchar un montón de veces lo de 'Sayonara, baby', aunque la famosa expresión es una invención del doblaje en castellano: lo que dice en el original es «hasta la vista», en castellano, y esa es la frase que repetía ayer en San Sebastián.

En la terraza de Rekondo

El exgobernador de California repuso fuerzas a mitad de la jornada. Más aún, se dio un homenaje junto a su equipo en la terraza del restaurante Rekondo. Querían probar «el típico menú vasco» y vaya si lo probaron: gilda, tomate de la huerta 'secreta' del restaurante de Igeldo, pochas con almejas, txangurro, chipirones, merluza en salsa verde, chuleta... y no llegaron al postre porque tenían que ir al pase de la tarde. Lo regaron con vino gallego, As Sortes, de Godello, y estaban tan felices que no querían abandonar la terraza. Luego se hicieron fotos con Lourdes Rekondo y Martín Flea, el sumiller. «Es un hombre encantador», decían la 'jefa' y el equipo del restaurante.

El jurado 'hizo piña' con una comida conjunta en la Artesana, también «de sabor vasco»

El equipo del exgobernador también tenía reservada buena cena (en el Zelai Txiki, en la falda de Ulía) y previsiblemente hoy seguirá ruta en su avión privado. 'Terminator' no ha perdido el tiempo: ayer por la tarde le vieron en La Txatarreria, tienda de antigüedades de Gros.

La cita de Darín

También el jurado de la Sección Oficial vivió ayer un mediodía de «comida vasca». El grupo que preside John Malkovich, con las actrices Emma Suárez y Dolores Fonzi, entre otros, se reunió en la Unión Artesana y degustó otro suculento menú preparado por Txuno Etxaniz. Así es más fácil juzgar las películas.

Ya está ya Ricardo Darín. Esta noche recibe el premio Donostia en el Kursaal de manos precisamente de Dolores Fonzi, la actriz con la que tanto ha trabajado y con la que repite en 'La cordillera', el filme que se proyecta tras el galardón. Elena Anaya también será 'entregadora' del premio. Darín, con larga cabellera por exigencias de trabajo, vino de Madrid, donde representa la obra 'Escenas de la vuida conyugal', y llegó acompañado de su hijo, el también actor Chino Darín, y la novia de éste, Úrsula Corbero.

Las actrices Elena Anaya y Dolores Fonzi entregarán esta noche el Donostia a Darín

Y sigue el movimiento. Concha Velasco está por San Sebastián, Monica Bellucci está al caer para recoger mañana su premio en el Velódromo de manos de Malkovich y muchos nombres vascos aportan también 'glamour' a la alfombra roja. Marta Etura, que ahora se ha asentado en San Sebastián para mimar su maternidad, presentó un cortometraje solidario realizado para Nespresso y Jon Kortajarena entrega hoy el premio Lurra de Greenpeace. Esta noche, además, el Victoria Eugenia acoge la gala del cine vasco.

Y mientras, todo el mundo comenta a Barbara Goenaga (estrella ayer con 'Operación Concha') cómo se parece a su prima Aia Kruse, hija de Aizpea Goenaga y actriz en 'Handia'. Saga de artistas.