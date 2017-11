La ‘champions’ coral se va a Rusia La agrupación infantil de Vesna gana en Tolosa el ‘29 Gran Premio Europeo de Canto Coral’ JUANMA GOÑI Tolosa Miércoles, 1 noviembre 2017, 22:43

El coro infantil de Vesna (Rusia) ha conquistado este miércoles en Tolosa el ‘Gran Premio Europeo de Canto Coral’, el reconocimiento más importante para una agrupación no profesional. Las niñas rusas, cuya «excelente musicalidad» ha destacado el jurado, han superado a otras agrupaciones que partían como favoritas, entre ellas las dos asiáticas: ‘Batavia Madrigal Singers’, de Indonesia, y ‘Madrigal Singers’, de Filipinas. También han estado por encima de las otras dos corales participantes: ‘Choeur National des Jeunes a Coeur Joie’ (Francia), y ‘Sola’ (Letonia).

El certamen coral de Tolosa se integra en el circuito de los considerados mejores concursos corales en Europa: Varna (Bulgaria); Tours (Francia); Maribor (Eslovenia); Debrecen (Hungria); Arezzo (Italia) y Tolosa. Los ganadores de estos concursos compiten al año siguiente en el ‘Grand Prix’ o ‘Gran Premio Europeo de Canto Coral’, la cima de la coralidad continental, que se celebra de forma rotatoria en cada una de las ciudades citadas. Tolosa lo ha acogido este miércoles por quinta vez en su 29ª edición. Antes lo había hecho en 1994, 2000, 2006 y 2011. Se da la circunstancia de que en el año 2000 ganó el mismo coro infantil ‘Vesna’.

La directora de la coral rusa, Nadezdha Averina, apenas podía hablar por la emoción. «Cuando he escuchado al coro de Indonesia me he quedado impresionada, pensaba que iba a ganar, ha sido increíble superarlo, no me lo esperaba». Averina concedía especial mérito a que un coro infantil haya ganado el ‘Grand Prix’. «Hemos superado a grupos de adultos. Llevamos meses de intenso trabajo. Desde que ganamos en Debrecen hemos ido perfilando el programa. Lo cerramos el 1 de setiembre y yo misma arreglé algunas de las piezas».

El coro Vesna ha vivido de cerca la tradición musical y gastronómica de Tolosa. El sábado pasado cantó en la feria del dulce ‘Goxua’ y también se incorporó a la kantujira de Tolosa-Goierri. «Es increíble cómo ama la música el pueblo vasco. Nos vamos a Rusia con un recuerdo imborrable y no sólo por el premio», exclamaba la directora casi sin poder contener las lágrimas.

«Musicalmente es un coro fantástico pero ha arriesgado menos» Javier Busto (presidente del jurado)

El presidente del jurado, Javier Busto, argumentaba que el coro ganador era, sin duda, «musicalmente fantástico», si bien, a su juicio, había arriesgado menos que otros en cuanto a la elección del repertorio. «A mí particularmente el de Indonesia me ha parecido el más completo sumando todos los factores», decía. La coral de Vesna, a juicio de Busto, sobresalía en la parte rítmica, además de en la musicalidad. Pero el compositor hondarribitarra insistía al señalar que había habido otros coros -y no sólo el indonesio-, que se habían atrevido más «y yo lo he valorado así, pero mi voto es particular y se cuenta la suma de puntos de todos los integrantes del jurado».

Arranca la fase competitiva

Tras el Gran Premio Europeo, el certamen tolosarra afronta desde este jueves su fase competitiva con la primera sesión para coros de cámara, a partir de las 19.30 horas. La primera agrupación en participar será ‘Chamber Choir Sophia’, de Ucrania, a la que seguirán Women,s Choir Carnice, de Eslovenia, y ‘Sansara’, del Reino Unido. Primero cantarán en la modalidad de polifonía y, a continuación, en la de folklore. Difundir la música de compositores vascos y las canciones en euskera es uno de los objetivos del certamen.

Este año, los coros mixtos deben interpretar obligatoriamente la composición ‘Xota, Xaldun Errege’, de Eduardo Mocoroa, y de cuyo nacimiento se cumplen ahora 150 años. Fue una persona que tuvo gran influencia en la vida musical de Tolosa, y la organización se ha querido sumar de esta manera al programa conmemorativo del centenario. La pieza obligada de voces iguales es ‘Itsasoa ari zait’, de Idoia Azurmendi.