El actor Charles Dance será hoy el narrador de 'Lincoln Portrait' en la Quincena Musical Charles Dance, en una imagen promocional. / DUSTY MANCINELLI El intérprete de Lord Tywin Lannister en 'Juego de Tronos' actuará con la Sinfónica de Cincinnati en el Kursaal R. K. SAN SEBASTIÁN. Martes, 29 agosto 2017, 07:01

El actor Charles Dance, que ha adquirido una gran popularidad por su papel de lord Tywin Lannister en la serie 'Juego de Tronos', intervendrá hoy en la Quincena Musical como narrador de una de las obras que interpretará la Orquesta Sinfónica de Cincinnati en el auditorio del Kursaal (20.00 horas). Charles Dance pondrá voz a 'Lincoln Portrait', una de las obras que la orquesta estadounidense interpretará en la primera de sus dos actuaciones.

El progenitor de los Lannister es en la vida real actor, guionista y director de cine. Su papel como Tywin Lannister, el Señor de Roca Casterly en 'Juego de Tronos', que ayer concluyó su séptima y anteúltima temporada, le hizo muy popular durante las primera temporadas de la serie de HBO.

Dance ejercerá hoy de narrador en la obra 'Lincoln Portrait', escrita por Aaron Copland y estrenada en 1942 por la Cincinnati Symphony Orchestra en esa misma ciudad. Copland seleccionó varios discursos del eximio presidente estadounidense y los acompañó con melodías folclóricas, dando como resultado una obra de corte patriótico que en su historia ha contado con narradores de la talla de Neil Armstrong, Paul Newman o Barack Obama. 75 años después, la misma orquesta trae a la Quincena Musical esta obra.

Los dos conciertos sinfónicos que ofrecerá hoy y mañana la orquesta de Cincinnati suponen el regreso de una formación norteamericana al festival donostiarra, ya que la última visita se remonta a 1996, con la orquesta de Cleveland.

Bajo las órdenes de su actual director titular, Louis Langrée, la formación americana clausurará la presente edición con dos programas de marcado sabor americano. El concierto de hoy incluye un repertorio con obras de Bernstein, Tchaikovsky y la citada 'Lincoln Portrait', de Copland.

1950 fue la década del teatro musical para Leonard Bernstein, con éxitos como 'Wonderful Town', 'Candide' o 'West Side Story.' Sin embargo, en 1954 vio también la luz la banda sonora para la película 'On the Waterfront' (La ley del silencio) de Elia Kazan, cuya suite sinfónica evoca el ambiente mafioso y urbano de los muelles neoyorquinos, así como la trama tensa y opresiva no exenta de paréntesis de romántico lirismo.

La segunda obra que tocará la orquesta será el 'Lincoln Portrait' , y la tercera, la 'Sinfonía n.º 5' de Tchaikovsky, cuyo proceso de composición fue tan duro que el compositor ruso llegó a afirmar que «tengo que exprimirla de mi cerebro embotado».

Con Renaud Capuçon

Para el concierto de mañana, la orquesta estadounidense contará con la participación del violinista francés Renaud Capuçon, para interpretar el 'Concierto para violín y orquesta nº 1' de Bruch. El programa se completará con la música del minimalista John Adams y su 'Short Ride in a Fast Machine', y la Sinfonía nº 9, 'Del Nuevo Mundo' de Dvorák.

La visita de la Cincinnati brindará una ocasión única de «disfrutar del particular sonido de las secciones de metales y viento, tan característico de las orquestas americanas», subrayan desde la organización.

La de Cincinatti es una de las seis orquestas más antiguas de los Estados Unidos y la más antigua de Ohio. Desde su fundación en 1895, lidera la vida cultural de Cincinnati y del medio oeste americano, y mantiene además un profundo compromiso con la educación musical, trabajando para aproximar la música a los niños. Ha vendido más 10 millones de discos y ha recibido premios y nominaciones a los Grammy.

Louis Langrée es su director titular desde hace cuatro temporadas. El director suizo conduce también el Mostly Mozart Festival del Lincoln Center de Nueva York desde 2002, y ha obtenido grandes éxitos con su orquesta, como el concierto por el aniversario de la 'Great Performers Series' del Lincoln Center de Nueva York.