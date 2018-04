Arantxa Urretabizkaia: «Cuando esto se arregle, nadie habrá insultado, nadie habrá pegado» Arantxa Urretabizkaia. / USOZ Escritora Arantxa Urretabizkaia publica en castellano su libro de crónica y reflexión sobre el conflicto en torno al Alarde de Hondarribia FELIX IBARGUTXI SAN SEBASTIÁN. Jueves, 19 abril 2018, 06:39

Arantxa Urretabizkaia ha publicado en castellano su libro de vivencias y reflexiones en torno al Alarde de Hondarribia. Hace año y medio vio la luz 'Bidean ikasia' y ahora se ha presentado la nueva versión, titulada 'Lecciones del camino', con traducción de Fernando Rey. El libro constituye «una crónica y un testimonio desgarrador, que sitúa los sucesos en un contexto de apego irracional que a menudo se siente hacia la 'tradición'», según el jurado que le concedió hace unos meses el Premio Euskadi de Literatura.

Urretabizkaia, feminista y luchadora por la paridad en la participación de las mujeres en el alarde, ha vivido este conflicto de manera dramática. «Por primera vez, consulté a los de alrededor antes de publicar una prosa», comentó en la presentación de ayer. «Publicar en euskera supone tener la protección del gueto, esta versión en castellano tendrá más repercusión, pero yo ya soy muy mayor para atreverme a a hacer lo que hay que hacer; peor que hasta ahora no va a ser», añadió.

Según Urretabizkaia, que ha participado en el alarde a través de la compañía Jaizkibel, el libro tiene «tres hilos trenzados entre sí de manera instintiva, inconsciente». Está compuesto de textos breves de una o dos páginas por lo general. Uno de los hilos es la crónica de lo ocurrido, «pero la crónica no puede decir lo que la gente piensa, a no ser que lo verbalice, por lo que esos pasajes incluyen también elementos de literatura, de ficción, para poder entrar en el fondo de las personas». Así pues, el segundo hilo es la ficción, y el tercero la reflexión. «Ese es el corazón del libro, la reflexión, la exposición de lo que he podido aprender a través de estas experiencias, y he incluido también reflexiones que me han comunicado otras personas».

Según la escritora, «el de Hondarribia es el conflicto por la igualdad de hombres y mujeres más largo que Euskal Herria ha vivido nunca. Los pasos anteriores -el voto, el divorcio, el aborto- se hicieron surfeando sobre una ola que venía de otro sitio. Lo de Hondarribia es puro label vasco. Aquí no pinta nada ni el Rey ni Rajoy. Les he dicho a la cara a las autoridades que cómo no dan tanta importancia a este tema. Esto es un conflicto por la igualdad, pero la Diputación dijo que este asunto no figuraba en la agenda de Igualdad y que debemos dirigirnos al departamento de Convivencia».

No es muy optimista en relación al futuro próximo: «Estoy segura de que esto se arreglará, pero no sé si estaré viva. Por ahora no se ve venir. Muchos pueblos han demostrado que se puede avanzar en temas de igualdad, solo quedan Irun y Hondarribia. Luego, cuando se arregle, nadie habrá insultado, nadie habrá pegado, nadie se hará responsable, nadie dirá: nos equivocamos».