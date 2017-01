Aragón se inspiró en un cuento de Saramago para escribir la obra

Emilio Aragón compuso en 2003 'La flor más grande del mundo' tomando como referencia un cuento del mismo título que José Saramago escribió hace cuarenta años cuando, como el mismo señaló, «aún no sabía que me gustaba escribir cuentos para niños». En su seno escritor y narrador se confunden, pues el autor no se limita a contar una historia sino que además la comenta y reflexiona sobre la dificultad de crear un cuento para niños. La historia presenta a un chaval que recorre bosques, colinas y ríos. Con sus instrumentos la Orquesta produce sonidos que evocan a esos paisajes.

'Mosaico de sonidos', nombre del proyecto en el que se enmarca el concierto, tiene su germen en la colaboración entre la OSE y la Federación Vasca de Asociaciones de Personas con Discapacidad Intelectual o del Desarrollo (Fevas). La experiencia adquirida se convirtió en 2013 en el punto de partida del proyecto. Por primera vez, y de la mano de la Asociación Española de Orquestas Sinfónicas, la confederación Plena Inclusión, de la que forma parte Fevas, y la Fundación BBVA, 'Mosaico de sonidos' ha involucrado a catorce orquestas sinfónicas . 'La flor más grande del mundo' ya se ha interpretado en Valladolid, Madrid y Granada. Mikel Cañada explicó ayer que «cada uno de esos conciertos ha sido diferente, dependiendo de la discapacidad de las personas que se han sumado al proyecto».