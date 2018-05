«Queremos que el Kuadrila Eguna sea un día para toda la ciudadanía» Betti Gotti lamenta estar encontrándose un rechazo continuo del Ayuntamiento a sus ideas para ampliar esta fiesta I.M. IRUN. Domingo, 27 mayo 2018, 00:12

«Cuando en 2009 pusimos en marcha esta comida popular, el objetivo ya era impulsar un Kuadrila Eguna en las fiestas», afirman los miembros de Betti Gotti. «Con el paso del tiempo y viendo que la Herri Bazkaria en Ficoba reune sólo gente joven, para mantener nuestro objetivo de organizar un Kuadrila Eguna para toda la ciudad, hemos realizado diferentes propuestas a lo largo de los últimos años. Sin embargo, nos hemos encontrado numerosas dificultades. Todas esas propuestas han recibido la negativa del Ayuntamiento». La última, este año, una comida el antiguo hospital de la Parte Vieja para 200-300 personas «que busquen un ambiente diferente del de Ficoba: familias, mayores, menores...»

Pidieron al consistorio «ayuda económica, infraestructura», para acometer ese proyecto, «pero nos dijeron que no había dinero para eso. Entonces dijimos que asumiríamos todo nosotros, que sólo necesitábamos el permiso, pero eso también nos lo negaron. Dicen que es contraprogramar, pero no lo entendemos porque se dirige, precisamente, a quienes no quieren ir a Ficoba».

Betti Gotti cuenta esto como «un ejemplo de lo que ocurre desde hace años», pero asegura que seguirá «proponiendo para que el Kuadrila Eguna sea un día para toda la ciudad». Asegura que «parece que (el Ayuntamiento) se ha adueñado de esta actividad, asumiendo decisiones que son nuestras. Llegamos a plantear de quién consideraban que era esta actividad y nos dijeron que en una medida, en la parte económica (aportan el 10%), era suya. Nos pareció vergonzoso». El grupo se mantiene en su «firme intención de que la Herri Bazkaria venga al centro de la ciudad para llegar a toda la ciudadanía y esperamos poder contar con el Ayuntamiento en ese objetivo. No se trata», afirman, «de prender una guerra. El Ayuntamiento nos ayuda, pero también nos pone trabas y queremos que se sepa».