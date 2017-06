La exposición 'Emeek emana' se instala en el Museo Oiasso

Anttoni Tellería Lamarain (Elgeta 1921-2007): «Unos desconocidos llegron al caserío a las tres de la mañana... Creo que ellos solos no hubiesen podido encontrar el caserío, tuvieron que venir con alguien del pueblo. Hubo una discusión. Violarme o no violarme. Luego empezaron los empujones y le dieron un tiro a mi padre, se estaba desangrando. Yo le puse la mano en la cabeza, le dieron otro tiro y a mí me destrozaron los dedos de la mano. A la madre le abrieron la cabeza de un culatazo, perdió el conocimiento y no lo recobró, murió a los diez días».

LA EXPOSICIÓN Título. 'Mujeres, Guerra, Represión y Resistencia-Emeek emana' (www.emeekemana.eus), organizada por Intxorta 1937 Kultur Elkartea, en colaboración con la Diputación Foral de Gipuzkoa. Lugar. Museo Oiasso. Se inaugura hoy, a las 19.00 horas y podrá visitarse hasta el 23 de junio, de martes a sábados, de 10.00 a 20.00 horas y los domingos, de 10.00 a 14.00.

Angelita Rodríguez Fernández (Irun, 1925). «Con 11 años pasó el puente internacional hacia Francia, donde fue acogida por una familia. Su hermana se quedó con ella, pero su madre, su tía y el resto de las criaturas fueron distribuidas por otras casas. La Cruz Roja las llevó después a Prat de Llobregat, donde la familia se reunió de nuevo. Terminada la guerra, regresaron a Irun en un tren de ganado. Su padre, carabinero de profesión y fiel a la República, estaba preso en Santoña. La casa que dejaron al marchar estaba vacía. Conoció la escasez y el hambre. Han pasado los años y sufre todos los días al ver las imágenes de los refugiados. «Así anduve yo», dice.

Anttoni Telleria y Angelita Rodríguez son dos de las 63 mujeres que conforman la exposición itinerante 'Emeek emana', organizada por Intxorta 1937 Kultur Elkartea, un colectivo que trabaja por la recuperación de la memoria histórica. La Diputación Foral de Gipuzkoa colabora con la difusión, por distintas localidades del territorio, de esta muestra que puede verse en el Museo Oiasso hasta el día 23. El acto inaugural, al que asistirá Angelita Rodríguez, tendrá lugar hoy, a las 19.00 horas.

La exposición recoge testimonios de mujeres de diferentes tendencias políticas y diversa procedencia geográfica sobre el campo de batalla, el exilio, la tortura, la prisión, la represión, el activismo y las estrategias de supervivencia, tras el golpe militar del 36 y durante el franquismo. «Es una exposición que tiene una labor pedagógica muy importante para el conjunto de la ciudadanía», señalaba el delegado de Bienestar Social, Sergio Corchón, que acompañó ayer a la representante de Intxorta 1937 Kultur Elkartea, Julia Monge y al fotógrafo Mauro Saravia en la presentación de la muestra. «Desde 1985 trabajamos por la verdad, la justicia y la reparación», añadía Julia Monge, «y desde 2012 estamos volcados, especialmente, en la memoria de las mujeres, que ha estado callada. Como en tantas otras facetas, las mujeres han estado en segundo plano. No se ha reconocido el valor y la importancia que tuvieron tanto su trabajo como su resistencia».

'Emeek Emana' está compuesta por 63 imágenes (52 retratos de mujeres y 11 fotografías de autor que reflejan la ausencia de aquéllas que ya no están entre nosotros), según explicó el fotógrafo Mauro Saravia. Cada imagen va acompañada de una pequeña biografía, que recoge el papel activo de cada una de las mujeres. Además de las fotografías, la exposición incluye un dispositivo de proyección de vídeo. Se trata de una peana sobre la que se han colocado fichas con las fotografías y nombres de las mujeres entrevistadas. El visitante puede colocar la ficha que le interese sobre un lector y se proyectará en la pantalla un vídeo de 6 a 9 minutos de duración, con el testimonio directo de la mujer entrevistada.

Catálogos y conferencia

La exposición se completa con 320 catálogos, que contienen fotos en blanco y negro y las biografías de las mujeres que conforman la muestra. En el marco de la exposición, el día 21 de junio, miércoles, tendrá lugar una conferencia titulada 'Las mujeres de Irun y la memoria histórica', a cargo de la investigadora Mertxe Tranche. También se ofrecerán visitas guiadas a la muestra a colectivos y asociaciones irunesas.

La exposición se podrá visitar hasta el día 23 de junio, en horario de 10.00 a 20.00, de martes a sábado y de 10.00 a 14.00, los domingos. Las personas interesadas en obtener más información, pueden consultar la página web www.emeekemana.eus