«Hablo de la endometriosis para darle visibilidad y que no siga siendo tabú»

Ane Santesteban lidera a partir de hoy al equipo Laboral Kutxa en la Itzulia. La errenteriarra vuelve a estar en el máximo nivel después de ... un 2024 aciago debido a motivos de salud. En invierno, decidió compartir su experiencia personal y reveló que en octubre, durante una revisión ginecológica rutinaria, le diagnosticaron un quiste en el ovario y endometriosis, enfermedad que afecta a una de cada diez mujeres en el mundo.

– Lo primero, ¿cómo está?

– Después de un año de mucho sufrimiento, desde enero me siento sana, bien, y he estado haciendo mucho, he trabajado muchísimo. Estoy bien y muy motivada.

– ¿Cómo ha vivido todo el recorrido que ha realizado desde que le diagnosticaron la enfermedad hasta que dio el paso de darla a conocer?

– Ha sido un proceso bastante duro. No estaba a mi nivel, cada carrera que pasaba era chocarme contra la misma piedra, estaba sufriendo muchísimo, física y mentalmente. Me hice numerosas pruebas, pero no sabíamos lo que tenía, no encontraba una causa de todo el sufrimiento hasta que en octubre me vieron que tenía un quiste grande, como te dije en la anterior entrevista. Era un quiste grande pero no sabíamos lo que podía ser. Por suerte, se analizó y no era malo. Me dijeron que tenía endometriosis. Es una enfermedad que va a ser para siempre, pero ahora por lo menos sé lo que es cuando noto síntomas, tengo dolor o tengo equis problema. Sé de dónde viene y sé cómo tratarlo. Ha sido un proceso en el que he aprendido mucho a cómo gestionar las cosas, he crecido también como persona porque en el momento no te das cuenta pero de esos momentos duros aprendes mucho por el camino. Sobre todo a valorar las cosas importantes.

– ¿Por qué decide compartirlo?

– Al principio pensé en no decirlo porque pensaba que era algo íntimo, personal. Al final, estábamos hablando del ovario, del útero, de una enfermedad que es para toda la vida y que te puede repercutir ya no solo en el rendimiento sino también en la vida personal. En un momento pensé en no decirlo, pero luego, con el tiempo, sobre todo viendo lo poco que se sabía de esta enfermedad, que hay muy poco apoyo y que toda la información que sacas es a través de otras mujeres que sufren la misma enfermedad o a través de internet o buscándote un poco la vida, pensé que lo mejor era hacerlo público y darle visibilidad. Porque si todo el mundo hace como yo tenía pensado, no decir nada, al final sigue siendo un tabú y nunca se va a estudiar esta enfermedad ni se va a hablar ni se va a valorar. Creí que era mejor hablar por muchas cosas, por dar visibilidad y por si podía ayudar a otras mujeres que tuvieran lo mismo que yo.

– ¿No le da rabia, desde el punto de vista de la discriminación que sufren las mujeres, que sea tabú hablar de una enfermedad cuando un hombre en una situación análoga no tendría esos reparos o ese miedo?

– Sí. Creo que si un hombre tuviera una enfermedad parecida a lo mejor se hablaría con más naturalidad o se valoraría de diferente manera. Todavía, por ser mujeres tenemos mucho miedo a hablar de estas cosas, de decir que la regla nos afecta en el rendimiento o que podemos tener mucho dolor menstrual. Todavía hay mucho miedo de decirlo y admitirlo, porque parece como que estás haciendo más pequeña a la mujer. Pero es todo lo contrario: hablar, mostrar que tenemos la regla, que podemos tener enfermedades, provoca todo lo contrario, da mucha fortaleza a la mujer valiente y fuerte.

– Por otra parte, ¿no es frustrante tener que hacerse fuerte para expresar lo que debería ser una cosa de lo más normal?, ¿que sea otro Everest a escalar?

– Eso también ya lo tengo más que asimilado. Por suerte, ahora ha cambiado en el ciclismo, pero durante años he encontrado muchos obstáculos por ser mujer para llegar a donde he llegado. He tenido que luchar mucho en toda mi carrera para conseguir lo que a día de hoy tengo. Por ser mujer sigues teniendo problemas, aunque por suerte está cambiando, se está dando visibilidad. Demi Vollering –la gran favorita para esta Itzulia–, también habló en Lizeja del dolor menstrual, de que no estaba a su nivel por tener la regla. Creo que hay que dar visibilidad. Sí que cansa, pero hay que hacerlo, hay que normalizar y poco a poco irá también cambiando, como todo lo demás.

– Si mujeres como ustedes, de éxito y con una vida internacional, tienen problemas, es fácil imaginar cómo afecta a la población en general.

– Está claro. Por eso creo que es importante hablar y dar visibilidad a estas cosas. De hecho, cuando hice el post muchas mujeres se pusieron en contacto y me agradecieron haberlo hecho. Hay muchas mujeres que con endometriosis están sufriendo y no disponen de medios, porque depende en qué comunidad el ginecólogo en la sanidad pública muchas veces está saturado. Es importante que la gente con altavoz demos visibilidad.

– ¿Se le han acercado también compañeras?

– Sí, sí. No lo esperaba para nada, pero tuvo muchísima repercusión y numerosas mujeres deportistas y compañeras se pusieron en contacto para agradecerme. Fue súper bonito y te da fuerza para seguir luchando y seguir dando visibilidad a estos temas.

– ¿Se ha sentido respaldada por el equipo?

– Cien por cien, cien por cien. Desde el primer momento que tuve el contacto con Laboral Kutxa sentí que este equipo era diferente, que cree en las mujeres, en nosotras, y quiere impulsar este proyecto. Desde el primer momento que mantuve la reunión lo noté y esta vez ha sido igual. Me han apoyado al cien por cien. No solo desde el equipo, sino desde la empresa, y estoy súper agradecida por todo el apoyo, por las llamadas que recibí y más cosas que haremos en los siguientes meses para seguir dando visibilidad a la mujer, a la endometriosis y a todo el tema de la menstruación.

– ¿Se ve como un ejemplo?

– Pues yo creo que sí, porque al final mucha gente también me lo ha reconocido. No sé si un ejemplo, pero al final creo que ha sido valiente por mi parte hablar y dar visibilidad y normalizar una cosa como esta. Espero que la gente lo tenga como un ejemplo a seguir y de valentía para hablar no solo de estas cosas, sino de otras de cualquier ámbito.

– ¿Tiene algún mensaje que mandar a las mujeres que estén pasando por algo parecido?

– Lo que siempre he dicho, que cualquiera que esté pasando por lo mismo que yo, sepa que si tienen problemas en el ovario o los dolores que yo he sufrido, que estoy súper abierta a hablar. De hecho, muchas se han puesto en contacto conmigo por e-mail y demás y les he ayudado en todo lo que he podido. Al final, es una enfermedad para siempre, pero hay muchas cosas que se pueden hacer para tener una buena calidad de vida.

– Usted es la prueba más evidente, corre en profesionales...

– Eso es. He vuelto a disputar una Vuelta a España, he corrido las clásicas de las Ardenas, estoy en las mejores carreras del mundo y pues tengo endometriosis, sí. Se trata de gestionarlo. No es una pega para hacer una vida.