Núria Cienfuegos regenta la tienda de souvenirs Artgaudí de Barcelona. Lleva desde los 16 años trabajando entre láminas, pósters, figuras, platos y llaveros. Eso sí, ... cuando viaja no le gusta comprar imanes para decorar la nevera, dice que es deformación profesional. Tampoco le van los souvenirs de toro, aunque los despacha que da gusto.

– ¡Es casi imposible irse de vacaciones y no comprar un souvenir!

– Es un sector que está en constante búsqueda de opciones y artículos que a la gente le pueden gustar. El imán y el llavero son los clásicos, pero cada vez surgen más cosas nuevas. Hace años hemos incorporado botellas térmicas.

– En un ranking de turistas, ¿quién es el más generoso?

– La batalla está entre americanos y mexicanos. De media se gastan unos 100 euros. Es un poco aleatorio. Preguntan bastante qué es lo que más representa a la ciudad.

– ¿Y el más tacaño?

– No sabría decirte quiénes son los que dejan menos dinero. Más bien se trata de un tipo de turismo. La gente que viaja de fin de semana, con mochila, no puede cargar con cosas muy grandes.

– Americanos, mexicanos... ¿Los chinos también compran souvenirs?

– Sí. Ellos compran teniendo como referencia una red social que tienen. Se llama Red Note. Ahí suben productos que están de moda. Ahora triunfa un imán de un mural de un beso que hizo el artista Joan Fontcuberta. Se llama 'El mundo nace en cada beso'. Está formado por fotos que la gente le mandó a él y el resultado final es la fotografía de un beso.

– Algunas tiendas de souvenirs también venden penes de madera o tangas. Precisamente, Barcelona ha intentado frenar la apertura de nuevos comercios de souvenirs groseros. ¿Qué opina al respecto?

– Algunas tiendas de souvenirs son de mal gusto, obscenas, no representan a la ciudad. Una tía en bikini agarrando un pene y que en algún lado ponga 'Barcelona' no es representativo. Siempre hemos huido de ese tipo de objetos

– ¿Algún cliente ha entrado en vuestra tienda en busca de algún artículo grosero?

– En nuestro caso no.

– ¿Cuántos idiomas domina desde que está aquí?

– ¡Somos multilingües, ja, ja! En general, el inglés es el idioma con el que más trabajamos. Pero también tenemos un compañero que sabe hablar chino, otro que domina el brasileño, el portugués... Y también el italiano.

– Lleva desde los 16 años trabajando de cara al público. ¿Cuál ha sido la situación más rara que ha vivido?

– Atender a clientes coreanos que de repente te digan que hagas el típico símbolo de corazón con los dedos y que te saquen una foto. Es divertido. No nos aburrimos, ja, ja.

– ¿Sigue estando de moda decorar la nevera con imanes?

– A mí personalmente no me gusta, pero cuando voy a casa de amigos o familiares veo que se sigue haciendo. Me parece chulo que la gente siga siendo así de nostálgica. Yo cuando viajo fuera no los compro, es un defecto de profesión, ja ja.

– ¿Cuál es el souvenir más friki que tiene en la tienda?

– Me parece friki que la gente compre cubos de Rubik con cositas de Barcelona. Es como raro en sí. Pero claro, todo depende de los gustos.

El toro y la bailaora, top ventas

– ¿Los clientes se atreven a regatear?

– Sí, mucho. Si tres o cuatro posavasos tienen un precio de 14 euros, por ejemplo, ellos intentan que les salga por 10. Amablemente les tienes que decir que no.

– ¿Les roban souvenirs?

– Sí, nos pasa. Estamos condenados a ello, la verdad. Es un producto que a veces es fácil de robar porque suele ser pequeñito…

– ¿Qué artículo le da vergüenza vender?

– No es vergüenza, pero aquí en Cataluña no nos sentimos identificados con el toro. Es el producto que menos me gusta vender, pero nos lo piden.

– ¿Qué comunidad de España es la que más le piden?

– Yo creo que lo que más buscan son cosas relacionadas con Andalucía. La gente no divide España por comunidades, es como un todo. Para los americanos el país es todo igual. Les da lo mismo venir Barcelona a buscar el toro o la bailaora.

– ¿Qué souvenir le regalaría a Trump?

– Ja, ja, ja. Déjeme mirar la tienda… Lo primero que se me ha venido a la mente es una lámina que tenemos que sitúa España. Igual no le regalaría nada, pero si estoy obligada, sería eso.

– ¿Y cuál vendería de Pedro Sánchez o Ayuso?

– Un caganer. Todos la cagan mucho…

– ¿Cuál de los dos triunfaría más?

– Si el cliente es de fuera no sabría quiénes son. Si son de Barcelona, en cambio, directamente creo que no entrarían a mi tienda. Aquí somos muy críticos, ya sabe...