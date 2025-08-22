Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Eva Mónica, con un grupo de niños en la caseta donde trabaja. Antonio Tanarro

Eva Mónica Viedma Empleada en una caseta de animación a la lectrua

Un verano a la última
«Cuando tienes más tiempo libre, te vuelves vago»

Eva Mónica Viedma ·

Este verano es el primero que trabaja «para sacarse un dinerillo» y reconoce que está exprimiendo muchom ejor sus momentos de descanso

Luis Javier González

Viernes, 22 de agosto 2025, 00:03

Eva Mónica Viedma (3 de agosto de 2003) ha debutado en el mercado laboral en la caseta de animación a la lectura del Ayuntamiento de ... Segovia en La Albuera. Lo suyo con este empleo es vocacional porque estudia Magisterio. Una compañera puso la oferta en un grupo de WhatsApp y se subió al carro, aprovechando que sus amigos están trabajando en un campamento en Holanda. Reivindica el esfuerzo de su generación mientras busca la rendija para un fin de semana en la playa.

