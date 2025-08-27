Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las diez noticias clave de la jornada
Irudian, Pello Errota ikastetxearen sarrera. DV

Asteasu

Udalak Pello Errota ikastetxearen eraginkortasun energetikoa hobetu du

Fatxadako lanez gain, eguzki plakak jarri dira, eguneroko energia kontsumoa murrizten lagunduko dutenak

Amaia Núñez

Asteasu

Asteazkena, 27 abuztua 2025, 20:47

Azken hilabeteotan eraberritze lanak egin ditu Asteasuko Udalak Pello Errota ikastetxean. Eraikinaren eraginkortasun energetikoa hobetzea zuten helburu lan hauek eta DUS 5000 Programaren baitan osatu dira. Horrela, ikasturte berria hasterako ikastetxeak estalki termikoa birgaituta du.

Ikastetxearen eraginkortasun energetikoa hobetzeko lanak hiru arlotan egin dira. Alde batetik, fatxadari isolamendu termikoa egin zaio, bero-galerak murrizteko eta barneko erosotasuna hobetzeko. Bestalde, kanpoko arotzeria eta beirak ordezkatu dituzte, errendimendu termiko eta akustiko handiagoa duten elementuekin.

Azkenik, plaka fotoboltaikoak instalatu dira. Hauekin ur bero sanitarioaren eskariaren %30a estaltzea aurreikusten du, eta energia kontsumo konbentzionala murriztea.

Energia primario ez berriztagarrien kontsumoa % 42,33 gutxituko da egindako lanekin

Egindako lanei esker, ikastetxeak eraginkortasun energetikoa hobetu du. Zehazki, energia primario ez berriztagarrien kon-tsumoa % 42,33 gutxituko du. Horrela, eraikinaren energia-kalifikazioak bi maila egin du gora, E letratik C letrara. Era berean, CO2 emisioen murrizketa lortu du.

Lanak DUS 5000 Programaren finantzaketarekin gauzatu da, Espainiako Gobernuaren eta Europar Batasunaren –NextGenerationEU– Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren baitan. Programa hau erronka demografikoa duten udalerriei zuzenduta dago, eta helburua da trantsizio energetikoa sustatzea, eraginkortasun energetikoan, energia berriztagarrietan eta mugikortasun iraunkorrean egindako inbertsioen bidez.

Publicidad

Top 50
  1. 1 La familia estadounidense que ha encontrado su hogar en San Sebastián: «Ahora somos mucho más felices»
  2. 2

    Urko se marcha traspasado al Espanyol
  3. 3

    El rescate protagonizado por un inmigrante que vive en las calles de San Sebastián: «Vi que no se movía y me lancé en su ayuda»
  4. 4 Un trabajador guipuzcoano gana en los tribunales a la Seguridad Social y cobrará una pensión de 3.100 euros
  5. 5 Fallece a los 51 años el exciclista profesional Peio Arreitunandia
  6. 6 La imprudencia de acercarse demasiado al espectáculo de las olas en pleno temporal en Gipuzkoa
  7. 7 Álex García, roto por la muerte de Verónica Echegui, con quien compartió 13 años de noviazgo
  8. 8

    La Real Sociedad encarrila la renovación de Jon Gorrotxategi pese al interés del Athletic
  9. 9

    Un espectáculo con 500 drones y fuegos artificiales dará la bienvenida a la Navidad
  10. 10 Carlos Soler jugará cedido un año en la Real Sociedad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Udalak Pello Errota ikastetxearen eraginkortasun energetikoa hobetu du

Udalak Pello Errota ikastetxearen eraginkortasun energetikoa hobetu du