Los tolosarras responden a la campaña de captación de voluntarios para Protección Civil

JUANMA GOÑI tolosa. Martes, 19 de agosto 2025, 20:56

Les hemos visto trabajando a destajo en las recientes inundaciones de junio. También acudieron a la llamada de los vecinos afectados por la trágica Dana de Valencia. Son indispensables para actuar en accidentes e incidentes de todo tipo que se producen en nuestro entorno, complementando la labor de policías, bomberos o profesionales sanitarios.

Nos referimos a los voluntarios del grupo de 'Herri Babesa-Protección Civil', una entidad que, hace unos meses, hizo una llamada urgente para captar adeptos ante la pérdida de efectivos. Y la respuesta, a día de hoy, ha sido más que positiva.

«La campaña ha ido bien, y el resultado, de momento, bueno. En estos momentos hay un grupo de una docena de personas. Una cifra bastante alta vista la evolución de Protección Civil. Se han realizado los trámites oportunos. Las personas inscritas están manteniendo reuniones con la Policía Municipal, comprando material y realizando formaciones», aseguran fuentes municipales.

«Siempre me había picado el gusanillo pero no me atrevía a dar el paso. Estoy satisfecho y espero ir aprendiendo poco a poco y ser útil», comentaba uno de estos tolosarras que han respondido a la iniciativa. Todavía hay tiempo para más voluntarios. Las personas interesadas no tienen más que acudir a la sede de la Udaltzaingoa e informarse en sus oficinas.

Protección Civil es un servicio público destinado a garantizar la protección de la ciudadanía y de sus bienes, especialmente en aquellos casos de alto riesgo o relacionados con emergencias y catástrofes naturales, en los que la seguridad y la vida puedan estar en peligro. Es un trabajo voluntario. En los últimos años, sin embargo, a medida que ha ido aumentando la edad de sus componentes, ha disminuido el número de personas voluntarias, hasta quedar reducido a sólo seis. Con el objetivo de reforzarlo y garantizar su actividad de cara al futuro, se puso en marcha esta campaña de captación.

En 'Herri Babesa' se lleva a cabo un trabajo en ocasiones preorganizado o programado, mientras que en otras se puede activar a última hora en función de las circunstancias del momento. En la medida en que se trata de un trabajo voluntario, son las propias personas participantes las que eligen qué servicios prestar, en función de sus posibilidades, y sin descuidar sus compromisos familiares y profesionales. Para llevar a cabo el trabajo, el Ayuntamiento y la Policía Municipal les dan cobertura judicial, así como un seguro.

La Protección Civil tiene dos principales líneas de actuación: por un lado, la asistencia en emergencias o catástrofes naturales en coordinación con el resto de agentes del sistema vasco de emergencias: inundaciones, incendios o accidentes graves. También atienden incidencias de menor gravedad. Por ejemplo, si en un vendaval cae algún árbol y obstruye algún camino. Por otro lado, en los eventos que se organizan en el municipio presta apoyo a la Policía Local para garantizar la seguridad de la ciudadanía. Carreras populares o ciclistas, o los pasacalles de Gigantes y Cabezudos, son algunos ejemplos.