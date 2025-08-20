Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Infografía de cómo podrían quedar las viviendas proyectadas en el barrio de Amaroz. UDALA

Tolosa

El Plan de Vivienda establece financiar 504 viviendas destinadas al alquiler público

Podrían construirse en Amaroz, San Esteban, Olarrain y Iurremandi, y también se prevé la promoción de cooperativas de vivienda

Juanma Goñi Sagarzazu

Tolosa

Miércoles, 20 de agosto 2025, 20:49

Si se cumplen todas las previsiones de construcción de viviendas a medio y largo plazo, Tolosa podría aumentar su población de forma significativa. Las ... promociones de Amaroz, San Esteban, Olarrain y Iurramendi significarían un aumento del parque inmobiliario de casi 800 viviendas. Con un promedio de dos residentes por piso, estaríamos hablando de un incremento población global de más de 1.500 personas. Tolosa se acercaría, en este supuesto, a los 22.000 habitantes. Pero queda mucho y hay también incógnitas.

