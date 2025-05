Música, moda y danza definen la agenda de este fin de semana

No hace falta irse muy lejos para pasarlo bien, más cuando tu propio pueblo es tan movido y con una oferta cultural tan extensa ... para todos los gustos. Tolosa vuelve a llenar su agenda para el fin de semana con eventos en los que, cómo no, la música mantiene su presencia, y a la que se le suman propuestas de moda y danza para visibilizar el comercio local y reflexionar sobre aquello que desde la tarde-noche del viernes se pretende olvidar, al menos hasta el lunes siguiente.

Ya desde este viernes, el Triángulo se convertirá en una pasarela de moda en el Fashion Show de Tolosa&Co. La asociación de comerciantes vuelve a salir a la calle en su segunda edición de esta iniciativa, luciendo sus prendas a la vista del pueblo. Una oportunidad para remarcar que las tiendas locales no tienen nada que envidiar a las grandes superficies, con ropa de calidad, atrevida y especial para destacar en el día a día.

Viernes

19 30. Fashion Show de Tolosa&Co, en el Triángulo.

22 00. Conciertos de Saguxar e Iker Munduate, en Bonberenea.

Sábado

10 30. Masterclass del bailarín Javi Berga, en la sala de baile de la casa de cultura, dentro de Gipuzkoan Gazte Tour.

18 30. Concierto de primavera de la Banda Municipal de Música, en el Tinglado.

20 00. Espectáculo de danza 'Lana', de Jaiotz Osa y Xabier Mujika, en el Leidor.

20 00. Conciertos de Kiliki, Doce C y DJ Eromena en la Plaza Nueva, dentro de Gipuzkoan Gazte Tour.

Domingo

12 00. Hava Dúo, acordeón y trombón en concierto para cerrar el ciclo de Maiatzeko Doinuak, en el Topic.

19 00. Bertsos musicados en Bonberenea.

Por la noche, doble cita con la electrónica de corte experimental y ambiental en Bonberenea, de la mano de la productora irundarra Saguxar y el músico donostiarra Iker Munduate. Ane Segurola, el alias Saguxar, presentará su disco autopublicado 'Sei mila urte', mientras Munduate ofrecerá una sesión en directo. Las entradas están a la venta por 10 euros en la taquilla.

El sábado será un día completo y con mucha música, ya que Gipuzkoan Gazte Tour hará su parada en Tolosa, con los conciertos gratuitos de Kiliki, Doce C y DJ Eromena en la Plaza Nueva. El festival para jóvenes de entre 16 y 25 años organizado por la Diputación comenzará a la tarde-noche, pero por la mañana, quienes se inscriban tendrán la oportunidad de aprender algunos pasos de baile y coreografías con el bailarín Javi Berga, quien ha trabajado con artistas como Bad Gyal, Becky G, Dua Lipa o Nicky Jam. Para apuntarse en esta masterclass gratuita, en izenematea.tolosa.eus/javi-bergia.

La música urbana de este festival tendrá como cabeza de cartel a Kiliki, viejo conocido del panorama musical vasco por su paso por Chill Mafia. Beñat Rodrigo, fundador y vocalista de uno de los grupos sensación de los últimos años, ha emprendido ahora su carrera en solitario. Presentará 'Iltze 1', álbum en el que el folklore, la electrónica y el humor se dan la mano para clamar por el amor o la guerra.

Le acompañarán los jóvenes Haritz Olaeta y Josu Ezeizabarrena, Doce C, grupo de rap originario de Bilbao con un estilo fresco y potente. Cerrará la velada DJ Eromena, considerada una de las figuras más importantes de la escena vasca por sus pistas que van desde el afro, dance hall, amapiano, funk carioca o assonto, mezcladas con electrónica

También por la tarde, habrá dos propuestas. La Banda Municipal de Música tomará el Tinglado para dar su concierto de primavera, que a diferencia de años anteriores apostará por el formato habitual, sin los alumnos. Interpretarán canciones más que conocidas por el público, de Bon Jovi –'Livin' on a Prayer' e 'It's my life'– o Eric Clapton –'Tears in Heaven' y 'Layla'–, además de la banda sonora de la película 'La isla del tesoro'. Para las tres piezas que tocarán de este clásico filme contarán con la colaboración del clarinetista Iñigo Irurzun, que esta vez tocará el bajo eléctrico.

En cambio, el Leidor se convertirá en una empresa de mensajería con 'Lana', obra de danza contemporánea de Osa+Mujika (Jaiotz Osa y Xabier Mujika). Reflexionará sobre el sentido del trabajo, si la pasión que sentimos por la misma es real y de la cultura obsesiva que lo rodea. Las entradas están a la venta por 10 euros en la taquilla del teatro o en Kutxabank Tickets; el espectáculo está dentro del bono escena.

El domingo también tendrá citas. El Topic vivirá el último concierto del ciclo Maiatzeko Doinuak organizado junto a Musikene y protagonizado por alumnos de Interpretación Clásica. Será el dueto Hava Duo, de trombón y acordeón, el encargado de poner el broche a esta edición. Será un concierto que mezclará tradición con innovación entre dos instrumentos que se apoyarán bajo un repertorio original y único. Tanto es así que será el estreno de dos partituras de alumnos del centro superior de música. Entradas a la venta por 4 euros en la taquilla y en entradas.cittolosa.com.

Y por la tarde, bertsos musicados en Bonberenea con los bertsolaris Maialen Akizu, Oihana Iguaran y Beñat Gaztelumendi. Haritz Casabal pondrá los temas y la música correrá a cargo de Ixak Arruti. Los tickets, por 10 euros, estarán a la venta en el centro autogestionado.

El ambiente festivo está asegurado para este fin de semana en Tolosa, con la variedad oferta cultural programada.