Iruki Take necesita ganar este sábado al LBC Cocinas.com y apurar sus pocas opciones de playoff El objetivo es muy difícil tras la clara derrota del equipo tolosarra en Cantabria, que ya no depende de sí mismo

Juanma Goñi Sagarzazu Tolosa Viernes, 11 de abril 2025, 19:41 | Actualizado 19:51h. Comenta Compartir

A Iruki Take le pudo la presión en Cantabria. Perdió con claridad ante el Solares (75-61), pero este sábado quiere apurar sus escasas opciones de luchar por el playoff de ascenso ganando al potente Cocinas.com de Logroño en Usabal (20.00). Si los tolosarras hubieran ganado en tierras cántabras, el encuentro de esta tarde sería determinante. Ganando habrían ascendido a la segunda plaza y dependerían de sí mismos en la próxima y última jornada para lograr el hito histórico de luchar por el ascenso.

Lamentablemente no ha sido así, aunque el equipo promete entrega total y reclama el apoyo de la afición para agarrarse a un sueño todavía posible. Aunque venza hoy seguirá tercero en la última jornada. Por eso necesita ganar el encuentro –y hacerlo por más de cuatro puntos para superar el basketaverage–, y el próximo en la cancha del Ulacia, y esperar que el LBC Cocinas.com, además de perder en Usabal, salga derrotado la última jornada en Burgos.

«Pase lo que pase, estamos haciendo un temporadón», resume el entrenador, Goar Artetxe. Tiene razón. Nunca hasta ahora el principal equipo tolosarra de basket había estado tan arriba, cuando su objetivo era la permanencia que, no lo olvidemos, logró 'in extremis' la pasada temporada. Independientemente de lo que ocurra en estas dos últimas jornadas, Iruki Take tiene asegurada la tercera plaza. «Todos la habríamos firmado al inicio de la competición», asegura Goar.

Quedan dos partidos, y Take necesita ganarlos y hoy por más de cuatro puntos, y que el equipo riojano pierda los dos

¿Qué le pasó al equipo en Solares? El 'coach' tolosarra admite que su equipo había sacado con dificultad sus últimos partidos debido a ausencias por lesiones. Ya llevaba arrastrando este lastre en las últimas jornadas. El equipo cántabro les superó de principio a fin. «Estuvimos mal en defensa, perdimos muchos balones y nos mataron en los rebotes ofensivos». Iruki Take se acercó algo a mediados del segundo cuarto (26-20), pero fue un espejismo, porque los locales pusieron el turbo y se fueron doce arriba al descanso, diferencia que aumentaron a veinte arriba al término del tercer cuarto. El partido estaba sentenciado, y aunque los tolosarras jugaron un buen último cuarto, la remontada ya era imposible.

El club hace un llamamiento a la afición para disfrutar de un gran partido de baloncesto y despedir como se merece a su equipo. Enfrente estará un equipazo impresionante, diseñado para ascender, que cuenta entre sus filas con un extraordinario pivot serbio, otros dos interiores de Logroño y Madrid, un gran tirador canario, y un base de gran nivel, procedente del filial del Andorra. «Es un equipo muy completo, en kilos y centímetros. Lo normal es que nos ganen pero conocemos también sus puntos débiles y vamos a intentar hacerles daño. En el encuentro de ida jugamos muy bien y sólo perdimos de cuatro». recuerda Artetxe.