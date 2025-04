Iruki Take despide la temporada en una gran tercera posición

Iruki Take se despidió de Usabal a lo grande. Jugó un auténtico partidazo ante el líder, el potentísimo LBC Cocinas.Com, de Logroño. Perdió (73- ... 79) y dijo adiós al play off de ascenso, pero el encuentro fue digno de un equipo que nos ha maravillado durante toda la temporada y ha dado licencia para soñar a toda la afición.

El equipo tolosarra necesitaba ganar por más de cuatro y esperar que en la próxima jornada pincharan los riojanos en Burgos para luchar por el ascenso. Era una misión dificilísima, pero la victoria no estuvo lejos. El primer cuarto fue fantástico (26-19), pero el LBC Cocinas.Com mostró todo su potencial en el segundo, donde le dio la vuelta al partido hasta llegar 41-49 al descanso.

Pero Take no se arredró. El míster ajustó la defensa y el equipo movió mejor el balón para certificar un gran tercer cuarto (60-58). Las espadas estaban en alto y el último cuarto resultó igualadísimo. A falta de 50 segundos, Take perdía de dos pero no anotó en dos ataques. Sí lo hicieron los riojanos, que se fueron de cuatro, haciendo imposible la remontada definitiva. El público, entregado, despidió a los jugadores con una gran ovación. El entrenador, Goar Artetxe, se muestra orgulloso. «Con un equipo de cantera y de la comarca hemos sido capaces de hacer frente a plantillas semiprofesionales y con muchos fichajes, diseñadas para subir de categoría».

«Ahora estamos un poco decepcionados pero el tiempo pondrá en valor lo que hemos hecho, el mayor éxito del club»

El míster tolosarra cree que el tiempo pondrá en valor lo conseguido en esta temporada. «Queríamos luchar por el ascenso y ahora puede que sintamos un punto de decepción, pero el tercer puesto final es increíble, es un éxito sin precedentes del baloncesto tolosarra. Hemos logrado la mejor clasificación histórica del club», enfatiza Goar.

Ahora toca descansar para afrontar el último partido el día 26 de abril en Zarautz ante Ulacia. El equipo no se juega nada pero quiere acabar ganando.