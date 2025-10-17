Gran arranque liguero del Tolosa CF femenino

J. GOÑI Tolosa. Viernes, 17 de octubre 2025, 20:48 Comenta Compartir

El Tercera F. Femenino del Tolosa CF ha empezado muy bien la temporada. Tras doblegar al Eibar a domicilio, las urdiñas son cuartas y hoy reciben en Usabal (15.30), la visita del Mariño. El mister, Aritz Artola, valora muy positivamente la victoria en Eibar (1-3). «La primera parte fue espectacular. Sometimos al rival de principio a fin e incluso pudimos meter muchos más goles», expone. En la segunda mitad, ya con el 1-3 con el que se llegó al descanso y con el que acabó el partido, el calor influyó y perjudicó a ambos equipos, que bajaron el ritmo, si bien la victoria tolosarra no peligró en ningún momento. «Tres puntos super importantes que nos animan a seguir en esta buena dinámica», cuenta el míster. El Mariño es un equipo recién ascendido, pero está llena de buenas y rápidas jugadoras. Ganaron a la Real con solvencia. Aritz quiere ajustar algunos detalles.