Fotografía que será la portada del calendario. Fernando Pradini

Seleccionadas las fotos para el popular calendario de Tolosa

Una fotografía de Fernando Pradini presidirá el almanaque de 2026

Juanma Goñi Sagarzazu

Viernes, 10 de octubre 2025, 11:16

Una fotografía de Fernando Pradini será la portada del popular calendario de Tolosa para el año próximo. El Ayuntamiento de la villa ha dado a ... conocer hoy el resultado del concurso 'Tolosanklisk', que se convoca para seleccionar las imágenes del almanaque. En la edición de este año se ha tratado el tema 'Generaciones' y se han recogido fotografías de 33 participantes.

