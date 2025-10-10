Seleccionadas las fotos para el popular calendario de Tolosa

Una fotografía de Fernando Pradini será la portada del popular calendario de Tolosa para el año próximo. El Ayuntamiento de la villa ha dado a ... conocer hoy el resultado del concurso 'Tolosanklisk', que se convoca para seleccionar las imágenes del almanaque. En la edición de este año se ha tratado el tema 'Generaciones' y se han recogido fotografías de 33 participantes.

El nombre del certamen es 'Tolosanklisk', en memoria de Josu Otaegi 'Klisk' (1961-2013), recordado fotógrafo tolosarra que durante veinte años fue corresponsal gráfico de la delegación de DV en Tolosa. Cada año se cambian los temas del concurso para incentivar a participar a la ciudadanía: cultura en Tolosa, retratos, río Oria, cuidados, luces y sombras, fauna... han sido algunos de los asuntos retratados en anteriores años. El de esta edición ha sido 'Generaciones' y más adelante se desvelará el tema para el 2027.

El jurado, compuesto por Ura Iturralde, Elena Márquez y Javier Zurutuza, ha seleccionado la imagen de portada del calendario 2026, ganadora del concurso, y las imágenes de cada mes.

La fotografía 'Putzu isladak', de Fernando Pradini, ha sido la ganadora y será la portada del calendario. Además, recibirá un premio de 600 euros. Las y los autores del resto de fotografías premiadas recibirán un premio de 200 euros. Son los siguientes: Irati Sorondo Andueza: 'Bidean direnak' (Enero); Javier Zabala Acosta: 'Txaranga bat, belaunaldi asko' (Febrero); Fernando Pradini: 'Oroimenaren kulunka' (Marzo); Arantza Iruretagoyena Martin: 'Etorkizuna' (Abril); Lur Zaldua Aristi: 'Marrak eta puntuak' (Mayo); Javier Ortiz: 'Sua' (Junio); Javier Zabala Acosta: 'Buztinlariak belaunaldiz belaunaldi' (Julio); Miren Amorrortu Fernandez: 'Komunikazioa' (Agosto); Javier Zabala Acosta: 'Hiru belaunaldi' (Septiembre); Andoni Lizeaga: 'Tolosako historioa!' (Octubre); Javier Zabala Acosta: 'Belaunaldiak irudietan betirako' (Noviembre); Llívia Escolá Hernández: 'Olentzeroren zain. Jantziek lotzen gaituzte' (Diciembre)

Los calendarios de 2026 se repartirán entre la ciudadanía a finales de noviembre.