Seleccionadas las fotos para el popular calendario de Tolosa
Una fotografía de Fernando Pradini presidirá el almanaque de 2026
Viernes, 10 de octubre 2025, 11:16
Una fotografía de Fernando Pradini será la portada del popular calendario de Tolosa para el año próximo. El Ayuntamiento de la villa ha dado a ... conocer hoy el resultado del concurso 'Tolosanklisk', que se convoca para seleccionar las imágenes del almanaque. En la edición de este año se ha tratado el tema 'Generaciones' y se han recogido fotografías de 33 participantes.
El nombre del certamen es 'Tolosanklisk', en memoria de Josu Otaegi 'Klisk' (1961-2013), recordado fotógrafo tolosarra que durante veinte años fue corresponsal gráfico de la delegación de DV en Tolosa. Cada año se cambian los temas del concurso para incentivar a participar a la ciudadanía: cultura en Tolosa, retratos, río Oria, cuidados, luces y sombras, fauna... han sido algunos de los asuntos retratados en anteriores años. El de esta edición ha sido 'Generaciones' y más adelante se desvelará el tema para el 2027.
El jurado, compuesto por Ura Iturralde, Elena Márquez y Javier Zurutuza, ha seleccionado la imagen de portada del calendario 2026, ganadora del concurso, y las imágenes de cada mes.
La fotografía 'Putzu isladak', de Fernando Pradini, ha sido la ganadora y será la portada del calendario. Además, recibirá un premio de 600 euros. Las y los autores del resto de fotografías premiadas recibirán un premio de 200 euros. Son los siguientes: Irati Sorondo Andueza: 'Bidean direnak' (Enero); Javier Zabala Acosta: 'Txaranga bat, belaunaldi asko' (Febrero); Fernando Pradini: 'Oroimenaren kulunka' (Marzo); Arantza Iruretagoyena Martin: 'Etorkizuna' (Abril); Lur Zaldua Aristi: 'Marrak eta puntuak' (Mayo); Javier Ortiz: 'Sua' (Junio); Javier Zabala Acosta: 'Buztinlariak belaunaldiz belaunaldi' (Julio); Miren Amorrortu Fernandez: 'Komunikazioa' (Agosto); Javier Zabala Acosta: 'Hiru belaunaldi' (Septiembre); Andoni Lizeaga: 'Tolosako historioa!' (Octubre); Javier Zabala Acosta: 'Belaunaldiak irudietan betirako' (Noviembre); Llívia Escolá Hernández: 'Olentzeroren zain. Jantziek lotzen gaituzte' (Diciembre)
Los calendarios de 2026 se repartirán entre la ciudadanía a finales de noviembre.
