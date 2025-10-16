Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Tolosa

Fomentar el voluntariado, objetivo de una nueva Feria de Asociaciones

El Diario Vasco

tolosa.

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:22

El Tinglado acogerá, el próximo miércoles, día 22, una nueva edición de la Feria de Asociaciones y Voluntariado de Tolosa. Organizado conjuntamente por el Ayuntamiento de Tolosa e Inmakulada Lanbide Ikastola, se desarrollará de 10.00 a 13.30 horas.

El objetivo es fomentar el voluntariado y mostrar la diversidad de las asociaciones de Tolosa —o las que actúan en Tolosa-, además de visibilizar la labor de las personas voluntarias. Este año participarán 26 asociaciones, que mostrarán su actividad en los puestos que monten. Las personas interesadas podrán inscribirse en el grupo que elijan para realizar labores de voluntariado.

La feria acogerá a unos 665 alumnos y alumnas de los centros escolares de Tolosa, pero también es una feria dirigida a la ciudadanía: la de las 11.15 a las 12.15 horas será un espacio abierto a la gente. En las escuelas se realizará un trabajo previo, El día de la feria, los alumnos tendrán que rellenar unas fichas, y entre quienes participen se sortearán diez bonos para gastar en productos deportivos y culturales en tiendas de Tolosa, gracias a la asociación Tolosa&Co.

Con el objetivo de profundizar en las realidades del voluntariado, este año también habrá una charla a media mañana. Será en el embarcadero del Tinglado, a las 11.15 horas, de la mano de Gizalde. Se hablará sobre las funciones existentes dentro del asociacionismo y se darán a conocer las experiencias de colaboración existentes en Gipuzkoa.

