El carnaval de Tolosa busca el cuarto cartel de la era post Hernández Mendizabal

Tras el fallecimiento del ilustrador, pintor y diseñador donostiarra Tomas Hernández Mendizabal autor, de forma desinteresada de los carteles del carnaval de Tolosa desde 1969 a 2022, el municipio abrió en 2023 una nueva etapa para elegir los murales anunciadores de los Iñauteriak a través de un concurso público.

Fue también un cambio de tendencia. De los inconfundibles dibujos del recordado artista, más figurativos, muy reconocibles, se pasó a elegir otras propuestas más esquemáticas y abstractas, inspiradas en elementos coloristas representativos de la fiesta.

Laura Sanz ganó el primer cartel de la nueva era, en 2023, con un diseño compuesto por formas geométricas y orgánicas de diferentes colores y matices, que hacían referencia a los motivos coloridos de las txilabas que utilizan los tolosarras durante las fiestas carnavaleras.

El colorido de las txilabas y de las telas carnavaleras de los balcones han inspirado los tres carteles ganadores hasta ahora

En 2024, el jurado premió la propuesta de los autores del cartel 'Txilabak', que diseñaron conjuntamente la tolosarra Irune Elicegui y el getariarra Xabier Isasti. El cartel ganador estaba inspirado en el colorido que caracteriza a los Iñauteriak tolosarras, con especial referencia también a las inconfundibles txilabas.

Este año el cartel elegido mostraba los balcones engalanados con las telas de colores habituales durante los días de carnaval, entre los que se podían distinguir los de edificios tan emblemáticos como el palacio de Idiaquez, la casa de cultura, el Ayuntamiento o las casas de la plaza del Triángulo. Bajo el título de 'Jantzi Tolosa', la obra ganadora fue creada por Janire Iraola.

Ya está en marcha el concurso para seleccionar el cartel anunciador de los carnavales del próximo año. Cada participante podrá presentar un máximo de tres trabajos. El plazo de presentación estará abierto del 3 al 14 de noviembre. Las propuestas deberán presentarse en un archivo digital a través de un formulario que estará disponible en la página web del Ayuntamiento.

Los trabajos deberán reunir unas características determinadas, fijadas en las bases, y posteriormente, en el caso del cartel ganador, se deberá presentar el trabajo en formato de alta definición. Los dibujos tienen que tener un formato vertical de 50 x 70 centímetros. La resolución mínima es de 300 ppp. El color y la técnica son libres. Deben venir en formato digital, en un archivo de imagen vectorial. En el cartel deberá aparecer el texto ' Inauteriak 2026, otsailak 12-17 Tolosa'. La tipografía y el tamaño serán de fácil lectura.

Tanto en su idea como en su contenido, lo carteles tienen que ser necesariamente originales, no publicados anteriormente. No se podrá utilizar la inteligencia artificial. De no cumplirse este requisito, los autores serán descalificados.

Las imágenes utilizadas deberán buscar el equilibrio, sin hacer hincapié en los roles y estereotipos tradicionales de género, y evitando el tratamiento peyorativo de las diferencias en materia de sexo, raza, edad, cultura u opciones sexuales. Tampoco podrán aparecer mensajes, imágenes u otros elementos relacionados con el consumo de alcohol o drogas.

El cartel ganador se anunciará el próximo mes de enero, y su autor o autora tendrá un premio de 1.500 euros. A partir del momento en que se publique en el BOG, las bases del concurso se podrán ver en la página web del Ayuntamiento de Tolosa.

Asimismo, quien desee más información puede llamar al número de teléfono 943 67 03 83 o escribir por correo electrónico a festak@tolosa.eus. Además, la persona que lo desee puede dirigirse a la casa de cultura en horario de atención al público.