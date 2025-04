El aula de estudio irá en Gorosabel de forma provisional a la espera de su ubicación definitiva

El aula de estudio permitirá que muchos jóvenes tolosarras, sobre todo en época de exámenes, cuenten con un espacio permanete donde estudiar de forma ... tranquila y en silencio, que supere las limitaciones horarias de la biblioteca. Es una aspiración que viene de años atrás, que el gobierno municipal ha incluido en los presupuestos tras una demanda de la oposición, aunque de momento será provisional, en la Musika Eskola de Gorosabel, a la espera de una ubicación definitiva.

Se han habilitado dos aulas para este objetivo, en la tercera planta del edificio Gorosabel, la misma que ocupa el euskaltegi municipal Aitzol. Una de las salas tiene capacidad para 14 personas, y la otra para 10.

Se configura como un espacio de aprendizaje individualizado. Es un lugar de trabajo, no se podrá hablar. Hay conexión a red y puntos de recarga de dispositivos, pero no se permitirá el uso de dispositivos o teléfonos que emitan sonido.

De momento, el horario de apertura será de lunes a viernes, de 8.00 a 21.00 horas. Dentro de unas semanas, cuando esté listo una sistema de acceso con tarjeta, se podrá utilizar también los fines de semana, entre las 8.00 y las 20.00 horas.

Durante los días laborables, al estar el edificio abierto, no será necesario utilizar la tarjeta. Los fines de semana y festivos, sí, la puerta de entrada estará cerrada y habrá que usar esta txartela especial, que se puede obtener en la sede electrónica del Ayuntamiento o en el servicio de atención ciudadana Udate.

El gobierno municipal había pensado en la sala polivalente situada en la entrada del estadio Berazubi como sede idónea futura ideal de este nuevo espacio. La oposición se decanta por el edificio Oriaburu.

El edificio del Tolosa CF cuenta con entrada directa desde la calle sin acceso a otras dependencias del edificio y se encuentra en un entorno tranquilo. Según informó el alcalde en el último Pleno, el Tolosa CF finalmente se ha echado atrás a la hora de ceder su uso, ya que quiere utilizarlo más de lo que creía inicialmente. «Consideramos que el aula debe tener un uso lo más exclusivo posible. Por eso estamos buscando otro espacio», señaló el alcalde tolosarra.

El concejal de Educación, Aitor Agirresarobe, explica que el objetivo es crear un espacio fijo, y añade: «El Ayuntamiento no dispone de muchas posibilidades para poder poner el aula. Hemos dado importancia a la puesta en marcha del servicio lo antes posible, ya que las posibilidades para crear un espacio definitivo exigen proyectos y obras más grandes, lo que podría retrasar enormemente la apertura del aula. Otros criterios para elegir el espacio son el acceso directo desde la calle y su ubicación en un entorno más tranquilo. El emplazamiento actual no las cumple, pero hemos optado por no demorarnos más, para dar respuesta a una demanda que ha existido durante años», recalca.