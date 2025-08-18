La antigüedad de los pisos de Tolosa, entre las más elevadas de Euskadi

El Ayuntamiento ha elaborado un Plan de Vivienda para los próximos tres años. El objetivo del documento, aprobado en Pleno por unanimidad, es aumentar ... el parque de viviendas de protección pública, sobre todo en régimen de alquiler.

El Plan incluye muchas medidas de diferente índole: fomento del alquiler, actuaciones sobre el parque de edificios existentes, sistema de prestaciones y ayudas al alquiler, y sistemas de gobernanza y coordinación institucional. Se incluyen varios capítulos específicos destinados a contribuir a la mejora de la habitabilidad, accesibilidad y eficiencia energética del parque de vivienda. Se trata de medidas de colaboración con el Gobierno Vasco en la difusión y tramitación de las ayudas a la rehabilitación existentes, el impulso de medidas fiscales para favorecer la rehabilitación, y la puesta en marcha de la ordenanza de ayudas municipales para la incorporación de viviendas al mercado del alquiler protegido.

es la antigüedad media, en años, de las viviendas de Tolosa, una de las más elevadas de Euskadi, según se recoge en el plan recién aprobado Además, la mayor parte de ellas no cumple con los criterios de eficiencia energética y el 23,5% carece de ascensor.

Tolosa es uno de los municipios de Euskadi con una antigüedad media de los edificios más elevada (55 años), y quizás éste es uno de los datos más llamativos que refleja el plan recién aprobado. La mayor parte de las viviendas no cumple criterios de eficiencia energética y el 23,6% de las viviendas carece de ascensor. El Gobierno Vasco cuenta con una Orden destinada a conceder ayudas para contribuir a la mejora del parque de viviendas y con ello a la mejora de la calidad de vida de las personas que residen en ellas.

En el Plan de Vivienda se establece que el Ayuntamiento colaborará con el Gobierno Vasco en la difusión de estas ayudas entre la ciudadanía. Además, facilitará el acceso a las subvenciones públicas, prestando un acompañamiento cercano y personalizado a la población de Tolosa. Este apoyo se concretará en la asistencia durante todo el proceso de solicitud y tramitación de las ayudas, desde la identificación de las líneas subvencionables más adecuadas, hasta la recopilación de la documentación necesaria y la cumplimentación de los formularios.

El Plan pretende reducir las barreras administrativas, al tiempo que quiere promover una mayor equidad en el acceso a los recursos disponibles, «garantizando que ningún colectivo quede excluido por falta de información o dificultades cognitivas».

Los impuestos también sirven como herramienta para incentivar determinadas actuaciones. En el caso de la rehabilitación, el Ayuntamiento de Tolosa, según se especifica en el Plan, aplica bonificaciones en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) y en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).

En lo que respecta al ICIO, existe una bonificación del 60% para las obras destinadas a mejorar la accesibilidad y habitabilidad de las viviendas para personas discapacitadas. Por su parte, existe una bonificación del 50% en la cuota íntegra del IBI para aquellas viviendas que se acojan al programa Bizigune.

La novedad es que el consistorio, en la materialización de su Plan de Vivienda, pretende incrementar estas bonificaciones, llegando al 95% del IBI en las obras de rehabilitación de inmuebles incluidos en el programa Bizigune, aplicando una bonificación del 95% del IBI en las obras de restauración que se realicen en el Casco Viejo, y estableciendo una bonificación de hasta el 95% en el ICIO para las obras de mejora.

Por otro lado, el Ayuntamiento se compromete en el Plan a recuperar viviendas en mal estado y sin uso para destinarlas al mercado de alquiler asequible. Con este fin prevé identificar las viviendas obsoletas, realizar una cesión temporal de estas viviendas al Ayuntamiento, rehabilitarlas con profesionales del municipio, alquilarlas hasta recuperar la inversión, para después devolverlas a las personas propietarias.

Hay un interés específico en reformar las viviendas del Casco Histórico, puesto que su estructura y configuración dificultan la mejora de su accesibilidad y la falta de inversiones para su mantenimiento ha llevado a una degradación de los edificios.

La visión del Ayuntamiento es disponer de un parque de viviendas que garanticen condiciones óptimas para la ciudadanía en aspectos como la habilitabilidad, la seguridad, la accesibilidad, la eficiencia energética, la adaptabilidad y la diversidad. El objetivo es asegurar que cualquier persona puede acceder a una vivienda adecuada, sin que tenga que destinar más del 30% de los ingresos del hogar al pago de la misma.