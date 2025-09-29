San Migel Eguna ospatu zuten irurarrek

Tolosa GoierriSan Migel Eguna ospatu zuten irurarrek
Meza Nagusiaren ondoren, hamaiketakoa eskaini zuten plazan gerturatu ziren herritar guztientzat
Amaia Núñez
IRURA.
Astelehena, 29 iraila 2025, 20:45
Usadioa jarraituz, meza nagusia eta hamaiketako herrikoiarekin ospatu zuten atzo goizean San Migel eguna Iruran. Meza Nagusiaren ondoren, dantzariak agurra dantzatu zien udal korporazioko kideei eta, segidan, ehunka herritar elkartu ziren plazan eta Gazte Alaiak elkartean salda beroa eta haragi eta txorizo egosia dastatzeko.
Arratsaldean, herri kirol saioa izan zen San Migel plazan Lierni Osa eta Odei Izeta harrijasotzaileekin, eta aizkoran Jakes Izeta, eta Jon Zaldua Jesus Mari Mujikaren aurka.
Ondoren, bertso saioa egon zen elizan Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Jesus Mari Irazu eta Maialen Lujanbio bertsolariekin, Amaia Agirre gai-jartzaile zutela.
Atseden egun batzuen ondoren, ostiralean hasiko dira berriro sanmigelak, mozorro egunarekin. Aurten pelikulak eta serieak izango da mozorroentzako gaia.
Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores
¿Ya eres suscriptor?Inicia sesión
Necesitas ser suscriptor para poder votar.