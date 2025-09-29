Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Salda beroa eta txorizo eta haragi pintxoak dastatu zituzten.

Tolosa Goierri

San Migel Eguna ospatu zuten irurarrek

Meza Nagusiaren ondoren, hamaiketakoa eskaini zuten plazan gerturatu ziren herritar guztientzat

Amaia Núñez

IRURA.

Astelehena, 29 iraila 2025, 20:45

Usadioa jarraituz, meza nagusia eta hamaiketako herrikoiarekin ospatu zuten atzo goizean San Migel eguna Iruran. Meza Nagusiaren ondoren, dantzariak agurra dantzatu zien udal korporazioko kideei eta, segidan, ehunka herritar elkartu ziren plazan eta Gazte Alaiak elkartean salda beroa eta haragi eta txorizo egosia dastatzeko.

Arratsaldean, herri kirol saioa izan zen San Migel plazan Lierni Osa eta Odei Izeta harrijasotzaileekin, eta aizkoran Jakes Izeta, eta Jon Zaldua Jesus Mari Mujikaren aurka.

Ondoren, bertso saioa egon zen elizan Aitor Mendiluze, Alaia Martin, Jesus Mari Irazu eta Maialen Lujanbio bertsolariekin, Amaia Agirre gai-jartzaile zutela.

Atseden egun batzuen ondoren, ostiralean hasiko dira berriro sanmigelak, mozorro egunarekin. Aurten pelikulak eta serieak izango da mozorroentzako gaia.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un pesquero pasaitarra es obligado a amarrar en Gijón tras un motín a bordo
  2. 2 Álvaro Odriozola, emocionado: «Ha sido duro no poder ayudar al equipo de mi vida»
  3. 3

    «Me violó en Bilbao y ahora ha huido a Mali. ¿Quién paga los platos rotos? Solo yo»
  4. 4

    Ayuso responde a Pradales cambiando sus palabras: «Lo de Ayuso entzun, pim, pam pum, es lo que se decía antaño y es altamente preocupante»
  5. 5 Crece la preocupación en el País Vasco francés por el nuevo turismo que no gasta: «Muchos se han ido a España»
  6. 6

    El 1x1 de los jugadores de la Real Sociedad ante el Barcelona. Y tú, ¿qué puntuación les das?
  7. 7

    Igeldo acogerá el mayor vivero en tierra de algas de la península para alimentación y cosmética
  8. 8

    Luto en la Real Sociedad por el fallecimiento de Josetxo Arakistain
  9. 9 Las empresas vascas se lanzan a la contratación en origen de extranjeros ante la falta de trabajadores
  10. 10 La noche en la que Ion Aramendi condujo sin carné por las cuestas de Igeldo y las calles de San Sebastián: «Fue el instinto de supervivencia»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco San Migel Eguna ospatu zuten irurarrek

San Migel Eguna ospatu zuten irurarrek