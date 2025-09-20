Retirados más de 2.200 kilos de basura de las orillas de los ríos

Algunos de los residuos retirados en las dos semanas de campaña de este año.

Amaia Núñez ordizia. Sábado, 20 de septiembre 2025, 21:29 Comenta Compartir

La campaña de limpieza de los cauces fluviales ha retirado este año 2.250 kilos de basura del Oria, Amundarain y Mariarats a su paso por Ordizia. Durante dos semanas los operarios de Txukun Lorazaintza limpiaron los residuos acumulados en las orillas.

Tras recoger los distintos materiales, se trasladaron al Garbigune, donde se clasificaron para destinar todo lo posible al reciclaje. Así, se mantuvo la proporción habitual con un 20% de madera y plástico, un 10% de chatarra. La otra mitad fue considerado fracción resto.

Desde Txukun Lorazaintza destacaron la cantidad de residuos encontrados en la zona de Amundarain, donde «se ha recogido más basuras que nunca». Además, en general también han retirado más basura que en la pasada campaña. «El año pasado se extrajeron 1.900 kilos de basura, lo que supone un repunte para este año», detallaron desde el Ayuntamiento. «Los datos no son buenos y tenemos que reflexionar. Es necesario mantener limpios nuestros ríos. Aunque nos parezca que el mar está lejos, todas las basuras de los ríos llegan a él, causando enormes destrozos. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad para mantener limpios nuestros ríos», añadió el alcalde, Adur Ezenarro.

En esta campaña se han retirado de los ríos más residuos que el pasado año, cuando se llegó a los 1.900 kilos

Desde el año 2018, las campañas de limpieza de los ríos han retirado más de 30 toneladas de residuos, sumando lo recogido por los operarios estas dos semanas de septiembre.