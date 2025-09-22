La red comarcal Goierri Barnetik celebra su primera reunión constituyente

Nueve meses después de crearse, la red Goierri BarNETik ha dado sus primeros pasos para consolidarse. La semana pasada celebró su primera reunión constituyente. ... Asimismo, en el acto definieron la estructura de la oficina técnica que llevará adelante la colaboración, sus miembros y funciones, los proyectos estratégicos y el presupuesto para el ejercicio 2025-2026.

En la reunión participaron representantes de los ayuntamientos del Goierri, así como agentes privados y comunitarios. La misma sirvió como espacio de validación colectiva de los avances conseguidos y como punto de partida para la siguiente fase de implantación.

Durante estos meses la oficina técnica ha sido la columna vertebral de la organización. Esta oficina está formada por diferentes agentes de Goierri. Goieki es el coordinador principal, y junto a ellos están Goimen como agente referente en desarrollo rural, Goiener en energía, Biziola en comunidad activadora y transformadora, Cáritas como voz de las diferentes realidades y agente de unión entre todos, e Hitza y Goierri Irrati Telebista como creadores de nuevas narrativas.

En la asamblea constituyente también se aprobaron los proyectos estratégicos a desarrollar hasta 2026. En este caso, estas iniciativas derivan de los procesos de energía y desarrollo rural, aunque algunos de los acuerdos en estos dos sectores vienen de años anteriores y se completaron. Así, el proceso de transición energética se realizó en 2023, cuando los agentes relacionados con el sector acordaron reducir las emisiones de CO2 en un 55% para el 2023. Según dieron a conocer, en estos momentos se están desarrollando cuatro proyectos que responden a la transición energética a través de la colaboración de agentes regionales.

El proceso de desarrollo rural se ha completado en el 2025. A lo largo de este año celebraron cuatro reuniones en las que establecieron el objetivo de un 20% en la producción y alimentación agraria sostenible para el año 2040, así como lograr un crecimiento equilibrado de la población de los pueblos rurales, con especial atención al objetivo de conseguir pueblos habitables. Para ello definieron cinco ideas innovadoras que pueden tener un impacto significativo en el desarrollo rural de la comarca.

Junto a estas dos líneas de trabajo, Goierri BarNETik abordará el reto de los cuidados en los próximos meses. Para ello, en 2026 prevén realizar las primeras aproximaciones para dar respuesta a este desafío.

Para completar todas las líneas de trabajo, la red Goierri BarNETik contará con un presupuesto de 479.523,50 euros en el periodo 2025-2026. Tal y como acordaron en la firma del convenio en enero la mitad de los fondos provendrán de los municipios de la comarca, un 25% del sector empresarial y el 25% restante de otras fuentes, para asegurar que todas las partes implicadas asuman responsabilidad activa en el desarrollo del proyecto.