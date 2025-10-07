La pértiga vuelve a la calle Mayor

El salto con pértiga vuelve a las calles este sábado de la mano de Txindoki Grupo Jaso Autowag Atletismo Taldea, con el que el ... Txindoki enfila la recta final de las nueve pruebas programadas para este 2025 en casa. Los mejores saltadores de Euskadi se darán cita de nuevo en la pista provisional frente al Ayuntamiento a partir de las 17.00 horas.

Participarán una decena de atletas, siete hombres y tres mujeres de diferentes categorías, entre los que están «los mejores de Euskadi y algunos de los que están actualmente entre los mejores de España». En féminas estarán Elsa de la Cruz (Real Sociedad), medallista del Campeonato de España de pista cubierta sub18 en Valencia, con una marca personal este año de 3.50 m; Ane Castillo (Atlético San Sebastián), con marca personal de 3.90 m; y Alaine Hernández (Pamplona Atlético), con marca personal de 3.90 m. Entre las mujeres, Aiora Picabea, campeona de la prueba de pértiga del Meeting de Ordizia de este año, ha sido baja de última hora por lesión.

En categoría masculina destacan Ander Martínez de Rituerto (Real Sociedad, marca personal de 5.40m), Asier Añorga (Real Sociedad, marca personal de 5.41m) y Alex Gracia (Fasca-Playas de Castellón, marca personal de 5.55m). Martínez de Rituerto y Gracia quedaron empatados en el tercer puesto en el Campeonato de España Absoluto celebrado en Tarragona. Actualmente, Ander es campeón de España sub 23, mientras que su compañero de equipo Asier Añorga es campeón en sub20 y también ocupa la primera plaza en el ranking europeo sub20 y ostenta el récord de Gipuzkoa absoluto.

En chicos también estarán Mario Estanga (Bat, marca personal de 4.96m), Joseba Torres (Real Sociedad, marca personal de 4.40m), Imanol Ibarbia (Bat, marca personal de 4.20m) y Francis Hernández (Pamplona Atlético, marca personal de 4.15m). Joseba Torres fue medallista del Campeonato de España de pista cubierta sub18 en Valencia, al igual que su compañera de equipo Elsa de la Cruz. Francis Hernández, el más veterano de todos los participantes, es el actual campeón de España y de Europa Master 60 y tiene el récord de España Master60.