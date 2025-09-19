Las obras para el nuevo trazado del bidegorri ya están en marcha

Ordizia contará con un bidegorri continuo en un único trazado próximamente. Ya están en marcha las obras de construcción del nuevo tramo de carril- ... bici que unirá el centro con el barrio San Juan. El trazado comenzará desde puente de Tximista y continuará por el paseo Bizkaia hasta llegar al tramo existente en la calle Filipinas.

En esta fase el trazado se ampliará en 540 metros, con lo que la red de carril bici de Ordizia llegará a los 4.532 kilómetros. Las obras tienen un plazo de ejecución de 18 meses y las llevará a cabo Construcciones Otegui Gaztañaga S.L.

La obra supondrá una inversión de cerca de medio millón de euros. Estará financiado por la línea de ayudas europeas Next Generation, por la que ha recibido una subvención de 449.600 euros para la construcción de un nuevo carril-bici y aparcamientos para bicicletas y para la movilidad activa y sostenible. Es un programa de ayudas impulsado por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, dirigido a poblaciones de menos de 50.000 habitantes.Ordizia es el único municipio vasco que ha obtenido esta ayuda.

El trazado sufrió modificaciones desde el proyecto inicial de hace algunos años, que desviaba ese tramo por el barrio Buztuntza. «Ha sido una decisión estratégica en la que también se ha recogido la opinión de la ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Si bien en un principio se preveía su ejecución por el paseo que discurre por el valle del río Oria en Buztuntza, teniendo en cuenta el valor que las y los vecinos daban al paseo en el proceso participativo llevado a cabo en el barrio, se ha priorizado mantener la zona como zona peatonal del barrio en sí», ha explicado el alcalde Adur Ezenarro.