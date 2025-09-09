En marcha la limpieza de los ríos

Los ríos y regatas son un lugar lleno de biodiversidad y, por ello, el Ayuntamiento realiza campañas de limpieza desde hace algunos años. Los ... trabajos de la campaña de este 2025 han comenzado esta semana y se extenderán hasta la próxima, en los ríos Oria, Amundarain y Mariarats.

La limpieza la está llevando a cabo la empresa Txukun Lorazaintza S.L. Comenzaron en el punto de confluncia de Mariarats con el Oria y en los días venideros extraerán todos los residuos posibles de los cauces. «Es muy importante realizar todos los años estos trabajos para mantener limpios nuestros ríos. Sin embargo, la mejor manera para mantenerlo limpio es no ensuciarlo y recordamos que los ríos no son lugar para depositar nuestras basuras», indicó el alcalde Adur Ezenarro.

El año pasado en las dos semanas de trabajo se centraron en el río Oria y en Mariarats, ya que la limpieza del Amundarain la gestionó la Diputación Foral de Gipuzkoa, y este año subvenciona la iniciativa. En total se retiraron 1.900 kilogramos de residuos de esos dos cauces. Los operarios clasificaron todo lo extraído para destinar a reciclaje cuanto más se pudiera: un 10% era plástico, 20% chatarra, 20% madera y 50% resto.

Desde 2018, año desde el que se contabilizan los datos, se han retirado alrededor de 28.300 kilogramos de residuos de los ríos locales en las distintas campañas de limpieza llevadas a cabo. El proceso de retirada de la basura se realiza a mano en las orillas de los ríos, sin utilizar ninguna maquinaria. Los mismos operarios llenan un camión que traslada todo al Garbigune, donde se clasifica y pesa.