EAJ-PNV critica que EHBildu «gobierna con improvisación»

Transcurridos dos años desde el inicio de la legislatura el grupo municipal de EAJ-PNV ha realizado una valoración de la situación del Ayuntamiento. ... Los jeltzales denuncian que «el gobierno de EH Bildu no ha mostrado la gestión ni la planificación que el municipio merece», ya que «los principales problemas cotidianos siguen sin resolverse, mientras la lentitud, la improvisación y la falta de compromisos lastran el futuro de Ordizia».

En este sentido, defienden una «visión responsable que cambie el modelo de gobernanza y dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía». A través de una nota resumen estas en seis puntos principales. Por un lado, indican que «Ordizia no puede planificar adecuadamente su desarrollo urbanístico, su oferta de vivienda o su actividad empresarial porque el gobierno de EH Bildu lleva años manteniendo paralizado el Plan General de Ordenación Urbana».

Del mismo modo, «sigue sin resolver el problema de accesibilidad del ascensor de Altamira», y subraya el «retraso» en las inversiones educativas. «Para el Colegio Urdaneta se destinaron 700.000 euros en el presupuesto de 2024, pero no se materializó nada y EH Bildu renunció ese año a la subvención del Gobierno Vasco, retrasando así las inversiones».

Asimismo, denuncian la «degradación» del patrimonio histórico y de la imagen del municipio debido a que «las fachadas y muros están llenos de pintadas» y «no hay plan para atajar el problema». En este sentido, recuerdan que tampoco existe un plan integral de mantenimiento en limpieza, «que preserve la calidad de vida de los ciudadanos» y «ha pospuesto el asfaltado hasta el último momento», ya que estaba previsto realizarlo el pasado año.

Por otro lado, el grupo EAJ-PNV ha querido transmitir las cuestiones concretas que han puesto sobre la mesa para «dar respuesta a los problemas cotidianos de la ciudadanía y encauzar el futuro de Ordizia de forma planificada y responsable». Entre los proyectos que proponen están la construcción de una nueva residencia para personas mayores antes de 2030 y la puesta en marcha de un ascensor en Altamira, la renovación de las instalaciones del polideportivo Majori, mejoras en todos los barrios, el proyecto para el traslado del ferrocarril a la N-I, fomentar el dinamismo económico y el empleo de calidad, potenciar la vida cultural, y mejorar la limpieza actualizando la ordenanza municipal.