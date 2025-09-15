Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los concejales de EAJ-PNV en el ayuntamiento de Ordizia. EAJ

Ordizia

EAJ-PNV critica que EHBildu «gobierna con improvisación»

En su valoración de mitad de legislatura denuncian que «la falta de planificación pone en peligro el futuro del pueblo»

Amaia Núñez

Ordizia

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:11

Transcurridos dos años desde el inicio de la legislatura el grupo municipal de EAJ-PNV ha realizado una valoración de la situación del Ayuntamiento. ... Los jeltzales denuncian que «el gobierno de EH Bildu no ha mostrado la gestión ni la planificación que el municipio merece», ya que «los principales problemas cotidianos siguen sin resolverse, mientras la lentitud, la improvisación y la falta de compromisos lastran el futuro de Ordizia».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Joan Manuel Serrat: el invitado estrella de la Bandera de La Concha que también animó a su equipo en San Sebastián
  2. 2 La experiencia inolvidable de Miguel Ángel Silvestre en su escapada a Gipuzkoa: «Escuchar al Orfeón Donostiarra ha sido conmovedor»
  3. 3 El aeropuerto de Bilbao deja a cientos de pasajeros sin vacaciones tras cancelar una de sus rutas
  4. 4 Rescatan en helicóptero a dos octogenarios guipuzcoanos en Huesca
  5. 5

    Berio, parking no oficial de autocaravanas
  6. 6 Ana Brito y Xuso Jones la lían tras despedirse de su público: «Preferimos ser nosotros quienes os lo contemos»
  7. 7 El cocinero que alucina con los precios de San Sebastián: «Seguro que es el día que más me gasto»
  8. 8

    Arnaldo Otegi, sobre las polémicas con la Ertzaintza: «En la república de EH Bildu va a haber Policía»
  9. 9 El restaurante con estrella Michelin más barato de Euskadi: menú por tan solo 48 euros
  10. 10 La locura del alquiler: 150 solicitudes en una noche de toda Gipuzkoa para una vivienda en Arrasate

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco EAJ-PNV critica que EHBildu «gobierna con improvisación»

EAJ-PNV critica que EHBildu «gobierna con improvisación»