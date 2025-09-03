La cultura vasca inundará la agenda de septiembre con las Euskal Jaiak

El ambiente de las Fiestas Vascas inundará Ordizia los próximos días para dar la bienvenida a la vuelta tras las vacaciones de verano. Desde ... este viernes hasta el 14 de septiembre, domingo, habrá innumerables actividades entre las que no faltarán las más tradicionales como el festival de pelota, Emaneurre Euskarari Eguna, bertsolaris, dantza, etc.

Mañana abrirá la programación el teatro 'Amak' que Txalo Teatroa presentará en Herri Antzokia protagonizada por Iraitz Lizarraga, Tania Fornieles, Oihana Maritorena e Intza Alkain. Una comedia que narra la historia de cuatro mujeres atrapadas en la sala de espera de una escuela.

5 de septiembre

20 30. Teatro Amak en Herri Antzokia.

6 de septiembre

Emaneurre Euskarari Eguna

10 00-13.00. Deporte rural entre cuadrillas.

14 30. Comida popular.

16 30. Marki ta Suki trikitilariak.

18 30. Joseto Anaiak Elektrotxaranga.

23 00. Concierto de Gozategi.

7 de septiembre

Día del Jubilado

13.50. Arboleda Actuación de la Rondalla Laguntasuna.

14.15. Frontón Beti-Alai comida para jubilados/as y pensionistas, con el saludo de bertsolaris de Goierriko Bertso Eskola.

18 30. Majori Plaza. Espectáculo para familias 'Mute'.

9 de septiembre

19 00. Desde el ayuntamiento, Comparsa de Gigantes y Cabezudos de la mano de Azen Erraldoien Elkartea, acompañados de Burrunbazale txaranga.

19 00 Apertura de los puestos de vino y sidra en la Arboleda.

10 de septiembre

08 45. Desde D'elikatuz y precedido por trikitilaris y dulzaineros, desfile de la Cofradía del Queso Idiazabal y pastores/as para trasladar al Frontón Beti-Alai los quesos participantes en el concurso de Quesos.

09 00. Diana con txistularis de Ordizia.

10 00. Concursos de queso, ganado, gallina vasca y frutas y verduras.

11 00-14.00. Euskal Photocall organizado por Amets bide en la Arboleza.

12.00. Jose Migel Barandiaran plaza Entrega de premios de los concursos de frutas, hortalizas y gallina vasca.

13.00. Garagartza plaza Reparto de premios del concurso de ganado.

13.30. Beti-Alai pilotalekua Subasta y reparto de premios del concurso de queso.

17.30. Beti-Alai pilotalekua. Partidos de pelota a mano entre profesionales Salaberria-Gabirondo vs Senar-Lizeaga; y Altuna-Rezusta vs Artola-Iztueta .

18.30. Plaza Mayor Romería con el grupo Eingo.

19.30. Jose Migel Barandiaran plaza Festival de deporte rural.

12 de septiembre

19.00. Plaza Mayor Actuación del grupo de dantza Urdaneta.

20.00. Plaza Mayor Presentación de los equipos de Ordizia Futbol Elkartea para la temporada 2025-2026. A continuación, presentación de los equipos de Ordizia Saskibaloi Elkartea para la temporada 2025-2026.

13 de septiembre

11.00-13.00 / 16 30-20:00. Barandiaran plaza: Parque infantil.

19.00. Arboleda Degustación de sidras.

23.00. Plaza Mayor Concierto del grupo Akerbeltz.

14 de septiembre

12.00. Casa cultura Barrena Entrega de premios del XXXIV Certamen 'Lazkao-Txiki' Bertsopaperak.

19.00. Herri Antzokia Monólogo 'Nortasun Agiria' de Zuhaitz Gurrutxaga.

El sábado dará el pistoletazo de salida con uno de los días que más arraigo han logrado: Emaneurre Euskarari Eguna. Por la mañana se celebrará el torneo de herri-kirolak entre cuadrillas y tras la comida popular, no faltará la música hasta la noche con los trikitilaris Marki ta Suki, Joseto Anaiak elektrotxaranga y el concierto de Gozategi.

Al igual que el año pasado, en la subasta del medio queso ganador también se podrá participar de manera virtual

El día grande volverá a ser el próximo miércoles. «El mercado especial es la estrella de la Euskal Jaiak, pero durante toda la semana habrá innumerables actividades», admitió ayer Adur Ezenarro en la presentación del programa, en la que también participaron la directora de Turismo Libe Otegui, la epresentante de la Fundación Kutxa Garbiñe Etxezarreta, Leire Arandia del Centro D 'Elikatuz, Ibai Alberdi director de la asociación HEBE, Olatz Mitxelena representante de Gipuzkoako Sagardogile Elkartea, y miembros de la Cofradía del Queso Idiazabal de Ordizia.

Ese día «el corazón» de la fiesta estará en la Plaza Mayor, donde se otorgará la mención especial al mejor puesto, pero habrá eventos en otras zonas. La más importante el Concurso de Queso de oveja latxa y carranzana, además de exposición y concursos de ganado vacuno, gallina vasca, frutas y verduras.

La atención estará en el frontón Beti Alai, en la LII Concurso de Quesos. Durante toda la mañana el jurado presidido por Pedro Subijana catará y puntuará los quesos presentados por los pastores elaboradores de la Denominación de Origen Idiazabal. Al igual que en ediciones anteriores, el proceso se emitirá en directo en streaming en las pantallas informativas de los barrios. Esperan conocer el ganador para la 13.30 y seguidamente hacer la subasta del medio queso ganador. Mantendrán la iniciativa puesta en marcha el año pasado, por el que se podrá pujar de manera viertual a través de la página web, registrándose previamente en https://enkante.eus/erregistroa.

En los últimos meses han fallecido tres miembros del jurado: José Mari Ustarroz, ex presidente de la Denominación de Origen Idiazabal; el etnógrafo Fermín Leizaola; y Luis de Lezama, presidente del grupo Lezama. Durante años trabajaron incansablemente en la promoción del concurso y de los pastores, por lo que recibirán un homenaje póstumo.

El jurado lo compondrán técnicos de la denominación, críticos gastronómicos, gastrónomos, restauradores y periodistas. Este año formarán parte del mismo como invitados especiales la actriz ordiziarra Sara Cozar, el maestro quesero ovetense Luis Javier del Valle y el director del Basque Culinary Center, Jose Mari Aizega.

Asimismo, estárá en vigor el concurso Ordizia Txapeldun, con el Trofeo de Oro de Kutxa para quien gana tres veces el concurso de quesos en los últimos diez años. Después de una década sin entregar el trofeo, en el 2023 lo ganó Ondarre y este año también hay candidatos: S.C. Kortaria de Lekaroz, ganador en 2018 y 2019; y La Leze de Ilarduia campeones en 2022 y 2024. En este sentido, los ganadores de la última década tendrán su puesto de venta en el frontón pequeño del Beti Alai.