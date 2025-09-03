Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las diez noticias clave de la jornada
Los puestos de la Plaza Mayor se engalanarán de forma especial para la próxima feria extraordinaria. Lobo Altunaz

Ordizia

La cultura vasca inundará la agenda de septiembre con las Euskal Jaiak

Durante toda la semana habrá múltiples actividades y el día grande volverá a ser el miércoles con la feria especial

Amaia Núñez

Ordizia

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 20:07

El ambiente de las Fiestas Vascas inundará Ordizia los próximos días para dar la bienvenida a la vuelta tras las vacaciones de verano. Desde ... este viernes hasta el 14 de septiembre, domingo, habrá innumerables actividades entre las que no faltarán las más tradicionales como el festival de pelota, Emaneurre Euskarari Eguna, bertsolaris, dantza, etc.

