El Congreso del Queso más lúdico se celebrará este sábado en Errekabeltz

El Congreso del Queso celebra este año su décima edición con novedades en la programación. La Cofradía del Queso Idiazabal ha organizado de la ... mano de los Cursos de Verano de EHU una jornada más lúdica de lo habitual, sin olvidar el carácter didáctico. Por ello, por primera vez, el Congreso se trasladará a las Campas de la Mancomunidad de Enirio-Aralar, concretamente en Errekabeltz.

El programa mantendrá las ponencias en su primera parte, tras la inauguración del evento por parte de la directora de los Cursos de Verano, Idoia Otaegi. Abrirá la parte divulgativa Iker Elosegi, coordinador de Euskal Herriko Laborantza Ganbara y con estudios de Biología y Agronomía. Elosegi expondrá el proyecto Sasiartalde, sobre el trabajo que desarrolla la Asociación Sasiartalde en base a la recuperación de la oveja Sasiardi, raza que antaño estaba presente en muchas explotaciones agrícolas de Euskal Herria y que actualmente aporta beneficio económico en Iparralde, gracias al trabajo colectivo dirigido por esa Asociación.

Seguidamente, Jesus Mari Lasarte, técnico de Intia, especialista en relevo generacional en explotaciones agrícolas y ganaderas, versará sobre las mejoras en rediles y txabolas en Urbasa y explicará los trabajos que en ese sentido está realizando actualmente en ese entorno el Gobierno de Navarra.

A continuación, Josetxo Zufiaurre, antiguo colaborador de Joxemiel Barandiaran presentará el video Artzain Jokoak, centrado en sus investigaciones sobre los juegos en los que competían pastores y ganaderos en los diferentes montes de Euskalerria, como por ejemplo saltos (Saltarri), Pilota Jokuk, Anikote, Korrika Jokuk, Bolok (Bola lekuk), etc.

La presentación de Zufiaurre finalizará con una actividad práctica dirigida a los pastores. Así, hasta la hora de comer se organizará una competición entre los diferentes equipos que se acercarán desde diversos lugares de Euskal Herria en el enclave. Así, se organizarán pruebas para averiguar el peso de una cordera en reposición, el peso de dos quesos, clasificación de ovejas por peso, localizar una oveja que no pertenece al rebaño, separar un grupo de ovejas por dentición, y un partido de Pilota Joku.

Para finalizar la jornada, celebrarán una comida de hermandad todos los participantes en las diferentes actividades en el Congreso, en la que degustarán un menú compuesto por ajoarriero, potro asado y postre.