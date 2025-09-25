Concentración en Ordizia en la segunda jornada de la huelga de las residencias

OrdiziaConcentración en Ordizia en la segunda jornada de la huelga de las residencias
Las trabajadoras de las residencias denuncian una brecha salarial del 25% entre las empleadas públicas y subcontratadas
Ordizia
Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:45
En el segundo día de huelga de las trabajadoras de las residencias y centros de día, ayer realizaron concentraciones comarcales. En Goierri la concentración ... fue en Ordizia para exigir a la Diputación que acabe con la brecha salarial existente entre las plantillas directas y subcontratadas, así como para exigir contratos de jornada completa.
Según dieron a conocer, hay un 25% de brecha salarial entre las auxiliares de enfermería públicas y subcontratadas, lo que redunda en 10.000 euros menos al año para estas últimas. También denunciaron que tienen peores condiciones laborales. «No es sólo cuestión de dinero. Tienen otras condiciones laborales y nos parece que hay que acabar con eso. Por el mismo trabajo no es de recibo que un trabajador cobre más y que las condiciones de trabajo sean mejores», subrayó Ana Merchán Zabaleta, representante de ELA de Ordizia.
Asimismo, piden un convenio sectorial a nivel de Gipuzkoa «después de todos estos años y de lo que sufrimos después de la pandemia, cuando fuimos esenciales aun estando embarazadas». En la provincia el sector cuenta con casi 5.000 trabajadoras, de las que el 93% son subcontratadas y el 98% mujeres. En este sentido, indicaron que la parcialidad es de un 45%. «Esperamos que la Diputación dé un paso adelante para dar una solución a esto. A nadie nos gusta dejar a nuestros abuelos y abuelas con servicios mínimos los días de huelga, pero no tenemos otro remedio», concluyó. «Es triste que cada vez que tenemos que firmar un convenio tengamos que ir a huelga. No nos parece normal».
Hoy en la tercera y última jornada de huelga, se concentrarán en Donostia con motivo del Zinemaldia, en una concentración que han llamado 'Zaintzaldia', a las 11.00 en la plaza Catalunya del barrio de Gros, «con alfombra, cortometraje y entrega de premios».
