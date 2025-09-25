Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Las trabajadoras de las residencias y centros de día de la comarca se concentraron ayer en Ordizia. A. NÚÑEZ

Ordizia

Concentración en Ordizia en la segunda jornada de la huelga de las residencias

Las trabajadoras de las residencias denuncian una brecha salarial del 25% entre las empleadas públicas y subcontratadas

Amaia Núñez

Ordizia

Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:45

En el segundo día de huelga de las trabajadoras de las residencias y centros de día, ayer realizaron concentraciones comarcales. En Goierri la concentración ... fue en Ordizia para exigir a la Diputación que acabe con la brecha salarial existente entre las plantillas directas y subcontratadas, así como para exigir contratos de jornada completa.

