Concentración en Ordizia en la segunda jornada de la huelga de las residencias

En el segundo día de huelga de las trabajadoras de las residencias y centros de día, ayer realizaron concentraciones comarcales. En Goierri la concentración ... fue en Ordizia para exigir a la Diputación que acabe con la brecha salarial existente entre las plantillas directas y subcontratadas, así como para exigir contratos de jornada completa.

Según dieron a conocer, hay un 25% de brecha salarial entre las auxiliares de enfermería públicas y subcontratadas, lo que redunda en 10.000 euros menos al año para estas últimas. También denunciaron que tienen peores condiciones laborales. «No es sólo cuestión de dinero. Tienen otras condiciones laborales y nos parece que hay que acabar con eso. Por el mismo trabajo no es de recibo que un trabajador cobre más y que las condiciones de trabajo sean mejores», subrayó Ana Merchán Zabaleta, representante de ELA de Ordizia.

Asimismo, piden un convenio sectorial a nivel de Gipuzkoa «después de todos estos años y de lo que sufrimos después de la pandemia, cuando fuimos esenciales aun estando embarazadas». En la provincia el sector cuenta con casi 5.000 trabajadoras, de las que el 93% son subcontratadas y el 98% mujeres. En este sentido, indicaron que la parcialidad es de un 45%. «Esperamos que la Diputación dé un paso adelante para dar una solución a esto. A nadie nos gusta dejar a nuestros abuelos y abuelas con servicios mínimos los días de huelga, pero no tenemos otro remedio», concluyó. «Es triste que cada vez que tenemos que firmar un convenio tengamos que ir a huelga. No nos parece normal».

Hoy en la tercera y última jornada de huelga, se concentrarán en Donostia con motivo del Zinemaldia, en una concentración que han llamado 'Zaintzaldia', a las 11.00 en la plaza Catalunya del barrio de Gros, «con alfombra, cortometraje y entrega de premios».