Comienza la cuarta edición del curso en la Escuela de Empoderamiento

La Escuela de Empoderamiento para mujeres comienza su cuarto curso con una oferta renovada en la que también tienen cabida los cursos y talleres ... más solicitados de temporadas anteriores. Para este inicio de curso han organizado ocho talleres, cursos y ponencias diferentes dirigidos a mujeres de todas las edades. El plazo de inscripción está abierto hasta el 1 de octubre, a través del enlace que han compartido en el folleto y en redes sociales. Para más información, hay que enviar un mensaje a jabekuntzaeskola@ordizia.eus.

Las primeras actividades serán la próxima semana. El próximo lunes se celebrará la reunión del espacio de encuentro 'Bizitza - Al Hayat' para mujeres migradas en la casa de cultura Barrena. La reunión será de 17.00 a 19.00 y tendrá una continuidad semanal. Durante el mismo se podrá solicitar servicio de guardería. Para más información hay que llamar al Ayuntamiento al 943 805 610.

El martes, día 30, la matrona Uxue Castellanos impartirá el taller 'Cómo cuidarnos en la menopausia. Menopausia saludable', de 17.00 a 19.00 en la casa de cultura Barrena. En la misma tratará sobre los cambios que experimentan las mujeres en esta etapa de la vida y enseñará algunas herramientas para comprenderlos, cuidarse y fortalecerse.

Además, en la sede de la Escuela de Empoderamiento de la casa Torrea, se impartirán otros tres cursos de diferente duración. En octubre Mireia Alberdi impartirá el curso 'Alimentación en menopausia: que no te coman la tostada' en donde enseñará a las mujeres a fortalecer el cuerpo y cómo reducir los efectos secundarios de la menopausia a través de la alimentación diaria. Las sesiones serán el 8, 15, 22 y 29 de octubre, miércoles, de 18.00 a 20.00.

Saioa Garmendia ofrecerá el curso 'Bienestar emocional y autocuidado', donde aprender a reducir el estrés, calmar la ansiedad, fortalecer la autoestima y gestionar las emociones en un espacio seguro y cercano. La primera sesión será el 14 de octubre, martes, de 17.30 a 19.30 y se reunirán quincenalmente hasta mayo.

Una temporada más continuará la Batukada Feminista, conducida por Ainara Sarasketa y Arantza Albizu. Las integrantes se reunirán los jueves quincenalmente, hasta junio. Con el empoderamiento como eje y la percusión como herramienta, el objetivo del programa es trabajar, comprender y llevar a la práctica lo que significa la batucada feminista basada en el trabajo en equipo. La primera clase será el día 23 de octubre, de 18.00 a 20.00.

Asimismo, para noviembre hay programadas dos actividades. Libe Osa ofrecerá el taller 'Un nuevo ciclo, una nueva sexualidad' el 12 de noviembre, miércoles, de 18.00 a 20.00, en la que crearán un espacio para abrazar esta etapa de la vida.

El 17 de noviembre la escritora Irantzu Varela presentará el libro 'Lo que quede', a las 18.00. A través de relatos cerrados compone una biografía. Por encima de la crudeza de las historias, en sus palabras siempre hay una puerta abierta, el apoyo de las suyas, la ternura con la que habla de sus raíces y por supuesto la intención deliberada de convertir los dolores y violencias propias en movimientos y acciones colectivas.