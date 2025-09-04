Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El club hizo entrega del dinero recaudado este año a la organización Aita Mari. ORDIZIA SASKIBALOIA

Ordizia

Azatxo Topaketa recaudó cerca de 4.900 euros para Aita Mari

Ordizia Saskibaloia hizo entrega de la suma a la organización de salvamento marítimo este verano

Amaia Núñez

Ordizia

Jueves, 4 de septiembre 2025, 20:16

En el inicio de la temporada Ordizia Saskibaloia, antes de que los equipos comiencen sus respectivas competiciones, han aprovechado para recordar uno de los ... hitos de la temporada pasada como fue el Azatxo Topaketa. La jornada festiva en torno al baloncesto reunió el pasado 21 de junio a casi medio millar de jugadores y entrenadores en Ordizia. Por encima del deporte, es igualmente una jornada solidaria desde su creación en la que han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro de diversa índole. Así, han dado a conocer que en la VI. edición recaudaron 4.848,14 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Ascienden a 16 los muertos por el descarrilamiento del funicular de La Gloria en Lisboa: «Sólo pudimos echar a correr»
  2. 2 Niegan el acceso a una mujer con un bebé de 12 meses en un autobús Bilbao - San Sebastián con asientos vacíos
  3. 3

    Igor Enparan: «Estoy preocupado por el clima de tensión existente y hago una llamada a la calma»
  4. 4 La etapa de la Vuelta a España con final en Bilbao, sin ganador por las protestas contra Israel
  5. 5 Una sanción impide a Zarautz disputar por primera vez la Bandera de La Concha
  6. 6 Cazado un fontanero ladrón que había robado en una casa de San Sebastián que reparó un año atrás
  7. 7 Hondarribiako Alardea interpone un recurso contra el decreto del alcalde
  8. 8 La actriz Antonia San Juan desvela que tiene cáncer
  9. 9 Jacob Elordi sorprende en el Festival de Venecia con su altura: «Vasco de pura raza»
  10. 10 Andy y Lucas cancelan a falta de tres días su concierto en San Sebastián

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Azatxo Topaketa recaudó cerca de 4.900 euros para Aita Mari

Azatxo Topaketa recaudó cerca de 4.900 euros para Aita Mari