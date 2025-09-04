Azatxo Topaketa recaudó cerca de 4.900 euros para Aita Mari

En el inicio de la temporada Ordizia Saskibaloia, antes de que los equipos comiencen sus respectivas competiciones, han aprovechado para recordar uno de los ... hitos de la temporada pasada como fue el Azatxo Topaketa. La jornada festiva en torno al baloncesto reunió el pasado 21 de junio a casi medio millar de jugadores y entrenadores en Ordizia. Por encima del deporte, es igualmente una jornada solidaria desde su creación en la que han colaborado con organizaciones sin ánimo de lucro de diversa índole. Así, han dado a conocer que en la VI. edición recaudaron 4.848,14 euros.

La presidenta de Ordizia Saskibaloia, Arantxa Saéz Ibáñez, hizo entrega del importe a la organización Aita Mari de Salvamento Marítimo Humanitario este verano. La cifra se logró con las aportaciones de los jugadores y clubes participantes en el torneo, así como de ciudadanos anónimos que realizaron sus donaciones en la fila O habilitada para ello, instituciones y patrocinadores, y la «familia» que forma el Ordizia Saskibaloia.

Azatxo Topaketa puso el broche a la temporada deportiva. Desde el club agradecen a todas las personas y entidades que colaboraron en la causa y que hicieron posible recaudar esa cifra. Asimismo, ponen en valor el trabajo de todos los que ayudaron a organizar ese día, como son las madres y padres que se encargaron de preparar la comida para todos los participantes en la Plaza Mayor, y los miembros del club que estuvieron como árbitros y anotadores en los partidos disputados en las tres sedes de Urdaneta, Jakintza y Majori a lo largo del día.

Ordizia Saskibaloia agradece a todos las personas y entidades que hicieron posible la jornada solidaria

El próximo viernes realizarán la presentación de los equipos de esta temporada. Tal y como han adelantado, quince equipos representarán a Ordizia Saskibaloia en las canchas de todo Euskadi. Es el mayor número de conjuntos que nunca ha tenido Ordizia. Entre todos destaca el regreso a la competición del senior femenino. Todos los equipos, desde los más pequeños hasta los adultos, están inmersos en la pretemporada con la vista puesta en las competiciones que comenzarán las próximas semanas.