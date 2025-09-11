Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Las 10 noticias clave de la jornada
Asteburu honetan izango dituzte lehenengo norgehiagokak. OIANGU P. E.

Ordizia

Asteburu honetan hasiko du denboraldia Oiangu Pilota elkarteak

60 lagun inguruko taldea izango du, gaztetxoetatik hasi eta helduetaraino, senior mailako lau jokalari berrirekin

Amaia Núñez

Ordizia

Osteguna, 11 iraila 2025, 20:41

Oiangu Pilota elkartea denboraldiari hasiera emateko prest dago iada. Asteburu honetan ekingo diete lehiaketei.

Taldea berrituta dator, izan ere, arrazoi ezberdinengatik, hainbat kidek kluba utzi behar izan baitute. Hala ere, lau pilotari berri gehitu dira taldera, guztiak senior mailan, kategoriako taldea osatuko dutenak. Asier, Naiara, Eñaut eta Amaiak Oianguren koloreak defendatuko dituzte hemendik aurrera.

Horrela, inkorporazio berri hauekin, denboraldi honetan 60 pilotari inguruk ordezkatuko dute Oiangu elkartea. Klubak azken urteetan gaztetxoekin egin duen lanaren emaitza da jokalari kantitate hau, gaur egun neska-mutilak, emakumezko eta gizonezkoek osatzen dutena.

Era berean, irekita dago oraindik pala eskolan izena emateko epea adin txikiko neska mutilentzat. Harremanetan jartzeko edota informazio gehiago nahi izanez gero, 650446299 telefono zenbakira deitu behar da.

Lehiatzeko prest

Denboraldia hasiberria bada ere, txapelketak laster hasiko dira. Gizonezkoek larruzko pilotan jokatzen hasiko dira eta emakumezkoak, berriz, gomazko paletan. Gizonezkoen nagusien mailan bost bikote arituko dira, hiru kategoriatan. Lehenengo mailan Otegi eta Garridok ordezkatuko dute Oiangu. Bigarren mailan hiru bikote arituko dira: Gonzalez-Oyarbide (Oiangu 1), Elorza-Ormazabal (Oiangu 2) eta Etxeberria-Letamendia (Oiangu 3). Hirugarren mailan lehiatuko dira Irastorza eta Larrañaga.

Emakumezkoen lehenengo mailan Naiara eta Amaia bikoak ordezkatuko dute kluba. Lehenengo jardunaldia asteburu honetan bertan hasiko da. Etxean partida bakarra jokatuko dute eta, ohi bezala, oiangutarren arteko derbia izango da: Gonzalez-Oyarbide bikotea Etxeberria-Letamendia bikoaren aurka jokatuko du. Olaberriako udal pilotalekuan jokatuko da ostiral honetan, 17:00etan.

Gainontzeko bikoteak etxetik kanpo emango diote hasiera txapelketari. Hirugarren mailan berriz, Urnietako udal pilotalekuan jokatuko dute etxeko bikotearen aurka, ostiral arratsaldean 18:00etan hasiko den jaialdiko bigarren partidan.

Larunbatean izango dira beste bi partidak. Bigarren mailako Elorza-Ormazabalek Errenterian jokatuko dute Epleren aurka 10:15ean hasiko den jaialdiko hirugarren partiduan, eta lehenengo mailako Otegi eta Garridok Donostian jokatuko dute Errepala 2 bikotearen aurka Altzako pilotalekuan 10:30ean hasiko den jaialdiko bigarren norgehiagokan. Emakumezkoak aldiz, atseden asteburua izango dute.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Wiliam Li, médico especialista en nutrición: «Dos tazas de chocolate caliente al mes duplican nuestras células madre»
  2. 2

    El tratamiento para crecer de un menor de Lasarte-Oria enfrenta a su familia y a Salud en los tribunales
  3. 3 Pablo Iglesias y el colegio privado de sus hijos, entre el bulo de Twitter y la realidad de la hemeroteca
  4. 4 Una empresa guipuzcoana cambia de manos tras ser comprada por un fondo de inversión gallego
  5. 5 Roba la cabeza tractora de un camión en Oiartzun, se da a la fuga por la AP-8 y se tira por un terraplén en Itziar
  6. 6

    Matan en Utah a un líder juvenil conservador de un tiro en el cuello durante una charla: «Es un mártir de la verdad», dice Trump
  7. 7 El último día de la pastelería Kai-Alde
  8. 8 Nina Mariani, arquitecta: «Los jóvenes están recuperando este elemento de las viviendas abandonado por la generación anterior»
  9. 9 El exótico nuevo destino de Illarramendi
  10. 10 Ichiar Aragón se rinde a Hondarribia: «Su gente te enamora y tiene un no sé qué que atrapa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Asteburu honetan hasiko du denboraldia Oiangu Pilota elkarteak

Asteburu honetan hasiko du denboraldia Oiangu Pilota elkarteak