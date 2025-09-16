Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Mónica Lorenzo Sujar en su quiosco de la calle Hirigoien.

Lazkao

El cupón diario de la ONCE reparte en Lazkao 175.000 euros

Han sido agraciados cinco cupones vendidos por Mónica Lorenzo Sujar en el quiosco de la calle Hirigoien

El Diario Vasco

lazkao.

Martes, 16 de septiembre 2025, 20:24

El cupón diario de la ONCE ha repartido en Lazkao 175.000 euros, en cinco cupones agraciados con 35.000 euros cada uno en el sorteo del lunes. Mónica Lorenzo Sujar es la vendedora de la ONCE que ha traído la suerte a Lazkao, con estos 175.000 euros que ha repartido desde su quiosco, situado en la calle Hirigoien, número 22.

El cupón del 15 de septiembre ha dejado también premios importantes en localidades de Andalucía, Canarias, Castilla y León, Cataluña y Murcia.

El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones se comercializan por los más de 20.700 vendedores y vendedoras de la Organización. Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.

